Manchester City – Liverpool – 09.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Manchester City – Liverpool

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 9 listopada, 17:30

Stadion: Etihad Stadium, Manchester

Przed nami absolutny hit 11. kolejki angiellskiej Premier League. W starciu gigantów, które w ostatnich latach definiowało walkę o mistrzostwo zmierzą się Manchester City z Liverpoolem. Dla gości wygrana w tym spotkaniu może definitywnie zakończyć istniejący w zespole kryzys. Kto okaże się lepszy w dzisiejszym hicie? Sprawdź typy na mecz Manchester City – Liverpool.

Manchester City – Liverpool – typy bukmacherskie

Manchester City – Liverpool: Erling Haaland zdobędzie bramkę

Choć mecze City z Liverpoolem historycznie były w ostatnim czasie rywalizacjami dość wyrównanymi, to w obecnej sytuacji ciężko jest mi stawiać w tym spotkaniu na inny wynik niż dominacja City. Forma gości naprawdę nie napawa optymizmem. Liverpool przegrał cztery z pięciu ostatnich spotkań wyjazdowych. The Reds mają duże problemy i łatwo tracą bramki, choć trzeba przyznać, że coś ruszyło w dwóch poprzednich meczach, rozgrywanych na Anfield. Głównym typem bezie jednak gol Erlinga Haalanda. Norweg może pochwalić się zdobyciem piętnastu bramek w dziesięciu poprzednich meczach. Są to liczby z kosmosu, którre można będzie poprawić grając przeciwko defensywie znajdującej się w dołku.

Ostatnie spotkania drużyny z Manchesteru były bardzo przyjemne dla oka jeżeli chodzi o zdobywane bramki. Trzy ostatnie mecze zakończyły się przynajmniej trzema trafieniami, dlatego biorąc to pod uwagę oraz to, że Liverpool mimo wszystko pewnie też trafi do siatki, a City wygra to spotkanie, proponuję takżę typ na powyżej 2,5 bramki w meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na Manchester City – Liverpool

Erling Haaland zdobędzie bramkę @1.55

zwycięstwo Manchesteru City @1.85

powyżej 2,5 bramki @1.45

Manchester City – Liverpool – zapowiedź meczu

Ostatnie mecze gospodarzy to w większości ich zwycięstwa. Jedyne wpadki, które zaliczyli to chociażby porażka z Aston Villą na wyjedździe 0:1 lub remis z Monaco 2:2. Oprócz tego, The Citizens grają tak jak należy, czego przykładem jest chociażby wygrana w poprzednią środę z Borussią Dortmunf 4:1 w Lidze Mistrzów. Liverpool z kolei po fatalnej serii kilku porażek z rzędu w końcu się obudził i pokonał w poprzedni weekend w lidze 2:0 Aston Villę. Najbardziej na morale musiało jednak wpłynąć pokonanie Realu Madryt na Anfield we wtorek 1:0 po naprawdę dobrym meczu w ich wykonaniu.

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Liverpool

Mecz Manchester City – Liverpool będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Manchester City – Liverpool

Manchester City : Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland

: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

