Arka Gdynia – Lech Poznań – 09.11. – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 09 listopada 2025

Podstawowe informacje o meczu Arka Gdynia – Lech Poznań

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 9 listopada, 20:15
  • Stadion: Stadion GOSiR, Gdynia

W ostatnim spotkaniu 14. kolejki Ekstraklasy dojdzie do meczu przyjaźni pomiędzy Arką a Lechem. Gospodarze znajdują się w końcówce stawi i muszą zacząć punktować, jeżeli chcą utrzymać się w lidze. Kolejorz z kolei zawodzi na całej linii w ostatnim czasie, drużyna funkcjonuje słabo, zmiennicy nie dają jakości, a kibice są mocno wkurzeni na trenera Nielsa Frederiksena. Czy Kolejorz w końcu się przełamie? Sprawdź typy na mecz Arka Gdynia – Lech Poznań.

Arka Gdynia – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Arka Gdynia – Lech Poznań: remis 

Patrząc na ten mecz, nie jestem w stanie uznać Lecha za faworyta tego meczu, choć wskazują na to wszystkie kursy u legalnych bukmacherów. Dla mnie faworyta tutaj po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o Arkę, wygrali oni pięć z siedmiu ostatnich spotkań u siebie. Mimo, że ostatnio odpadli z Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, można uznać to za pewną wpakę. W lidze pokonali na własnym obiekcie chociażby Piasta czy Cracovię. Arkowcy po prostu potrafią grać przy własnych kibicach. Lech z kolei fatalnie gra na wyjazdach. Lech gra naprawdę słabo w ostatnim czasie, przegrywają chociażby 1:2 z Lincoln czy ledwo pokonując Gryfa Słupsk, wychodzac na mecz pierwszym składem. Do tego dochodzi czwartkowa porażka z Rayo Vallecano, do której z perspektywy pierwszej połowy po prostu nie powinno dojść. Fatalna postawa w defensywie, brak jakiejkolwiek kreatywności z przodu bez Luisa Palmy, który jest zmieniany w okolicach 60. minuty. Nie wygląda to wszystko dobrze, jednak ostatecznie moim typem na dziś jest remis.

Jeżeli chodzi o inne typy, to historia bezpośrednich starć pokazuje, że mecze przyjaźni są nie tylko przyjacieleskie na trybunach. Obie drużyny raczej nie punktują się nawzacjem, co pokazuje statystyka poniżej 2,5 bramki w każdy z siedmiu ostatnich meczy bezpośrednich. Będzie to starcie underowe i pójdę w tym dalej typując poniżej 0,5 bramki Lecha w pierwszej połowie. Uważam, że Arka zamuruje się z tyłu, nie pozwalając Lechowi na nic. Kolejorz będzie się męczył i będzie im ciężko wyprowadzić jakąkolwiek sytuację.

Propozycje typów bukmacherskich na Arka Gdynia – Lech Poznań

  • remis @3.78
  • poniżej 2,5 bramki @2.02
  • Lech Poznań poniżej 0,5 bramki w pierwszej połowie @2.03

Arka Gdynia – Lech Poznań – zapowiedź meczu

Gdynianie przez długi czas budowali swoją twierdzę u siebie, dzięki imponującej serii. Ich passa została jednak brutalnie przerwana podczas pucharowego starcia z Górnikiem. Lech jest z kolei w kryzysie. Ostatni mecz to porażka na Vallejas z Rayou 2:3 po emocjonującym starciu i błędach indywidualnych wytworzonych pod presją gospodarzy.

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Lech Poznań

Mecz Arka Gdynia – Lech Poznań będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Arka Gdynia – Lech Poznań

  • Arka: Węglarz, Marcjanik, Hermoso, Zator, Kocyła, Navarro, Jakubczyk, Nguiamba, Kerk, Rusyn, Espiau
  • Lech: Mrozek, Gurgul, Skrzypczak, Milić, Pereira, Ouma, Kozubal, Palma, Jagiełło, Bengtsson, Ishak

Statystyki na typy bukmacherskie Arka Gdynia – Lech Poznań

  • Lech wygrał tylko z Gryfem Słupsk z pięciu ostatnich meczach wyjazdowych
  • Arka wygrała pieć z siedmiu ostatnich spotkań u siebie
  • Poniżej 2,5 bramki w siedmiu ostatnich meczach bezpośrednich
