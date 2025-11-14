Polska – Holandia – 14.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Polska – Holandia

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 14 listopada, 20:45

Stadion: PGE Narodowy, Warszawa

Holendrzy przyjeżdżają do Warszawy dzierżąc pozycję lidera grupy. Historia spotkań obu zespołów nie wróży dobrze naszej reprezentacji, jednak po naszej stronie stoi znaczna poprawa gry odkąd selekcjonerem został Jan Urban. Czy Biało-Czerwoni postawią się Oranje? Sprawdź typy na mecz Polska – Holandia.

Polska – Holandia – typy bukmacherskie

Polska – Holandia: BTTS

Moim głównym typem na to spotkanie jest BTTS. Statystki mówią jasno. Cztery z pięciu ostatnich spotkań bezpośrednich zakończyło się bramkami z obu stron. Polacy są bardzo skuteczni na swoich stadionach, ponieważ od nieco ponad trzech lat nasza reprezentacja regularnie zdobywa przynajmniej jedną bramkę. Ostatni raz Biało-Czerwoni nie zdobyli bramki we wrześniu 2022 w meczu przeciwko… Holandii. Nie spodziewam się również, że Oranje nie zdobyli żadnej bramki. Przeciwko naszej kadrze ta reprezentacja strzela dość regularnie, a poza tym niczym kontrowersyjnym nie będzie, jeżeli uznam, że dysponują większym potencjałem ludzkim. Wraz ze spodziewaną przeze mnie bramką gości, zakładam również, że to oni będą stroną dominującą tego dnia. Co za tym idzie, duża liczba przeprowadzonych przez nich ataków zapewne doprowadzi do kilku kornerów, dlatego stawiam na powyżej 4,5 rzutu rożnego dla Holandii.

Ostatnim typem na to spotkanie jest powyżej 2,5 bramki. Jak już wcześniej wspomniałem, spodziewam się bramek z obu stron. Do uzupełnienia typu brakuje więc jednego gola i uważam, że przynajmniej jedna padnie. Zwycięstwo będzie bardzo ważne dla pobudowania morale obu zespołów. Polacy będą mocno zmotywowani, żeby w końcu odnieść zwycięstwo nad Oranje, z kolei goście będą chcieli zaznaczyć swoją dominującą pozycję w grupie.

Propozycje typów bukmacherskich na Polska– Holandia

BTTS

Powyżej 2,5 bramki

Holandia powyżej 4,5 rzutów rożnych

Polska – Holandia – zapowiedź meczu

Ostatnie spotkania Polaków na własnym terenie układały się po ich myśli. Należy jednak tutaj uczciwie przyznać, że rywale naszej kadry nie było na poziomie zbliżonym do obecnego rywala. Podobnie zresztą można powiedzieć o Holendrach, którzy pewnie pokonują kolejnych rywali w grupie eliminacyjnej. Ostatnie spotkanie obu reprezentacji zakończyło się remisem 1:1 na De Kuip w Rotterdamie.

Gdzie oglądać mecz Polska – Holandia

Mecz Polska – Holandia będzie można zobaczyć na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Polska – Holandia

Polska : Grabara; Kędziora, Ziółkowski, Kiwior; Cash, Kapustka, Zieliński, Zalewski; Szymański, Kamiński; Lewandowski

: Grabara; Kędziora, Ziółkowski, Kiwior; Cash, Kapustka, Zieliński, Zalewski; Szymański, Kamiński; Lewandowski Holandia: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Malen, Kluivert, Gakpo; Memphis

