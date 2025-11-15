Gruzja – Hiszpania – 15.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Gruzja – Hiszpania

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 15 listopada, 18:00

Stadion: Boris Paichadze Dinamo Arena, Tbilisi

Już dzisiaj reprezentacja Gruzja stanie przed arcytrudnym zadaniem, jakim jest zatrzymanie na własnym stadionie reprezentacji Hiszpanii. Na papierze faworyt może być tylko jeden. Goście demolują swoich rywali bez grama litości. Gospodarze liczą jednak na sprawienie niespodzianki i własną publiczność, która nie raz poniosla ich do walki. Jak waleczni Gruzini poradzą sobie na tle faworytów? Sprawdź typy na mecz Gruzja – Hiszpania.

Gruzja – Hiszpania – typy bukmacherskie

Gruzja – Hiszpania: Hiszpania wygra z handicapem -1

Moim głównym typem na to spotkanie jest zwycięstwo Hiszpanów różnicą przynajmniej dwóch bramek. Ostatnie dwa spotkania wyjazdowe pokazały, że drużyna z Półwyspu Iberyjskiego gdy jest wyraźnie silniejsza, nie odpuszcza rywalowi i pokazuje się z jak najlepszej strony do samego końca. Nie widzę więc większych szans Gruzinów, jeśli La Furia Roja zagra na podobnym zaangażowaniu co ostatnio.

Kolejną moja propozycja jest BTTS. Choć przewaga Hiszpanów jest niezaprzeczalna, wierzę, że Gruzini są w stanie choć raz pokonać bramkarza rywali. Stanie się tak zapewne gdy defensywa gości przy wysokim prowadzeniu się rozluźni. Tak było chociażby eliminacjach mistrzostw Europy dwa lata temu, gdy w spotkaniu bezpośrednim obu tych ekip padł wynik 1:7, a gol dla Gruzinów padł podczas gdy przegrywali oni 0:4. Podpierając się dwoma poprzednimi typami, dorzucam do tego zdarzenie jakim jest zwycięstwo Hiszpanii w 1. połowie. Goście narzucą tempo od początku, żeby nie stresować się niepotrzebnie, jak to bywało w poprzednich pojedynkach.

Propozycje typów bukmacherskich na Gruzja – Hiszpania

Hiszpania wygra z handicapem -1

BTTS

Hiszpania wygra 1. połowę

Gruzja – Hiszpania – zapowiedź meczu

Forma gospodarzy jest daleka od idealnej. Ciężko było im odnosić zwycięstwa nawet, choć należy tutaj przyznać, że rywale nie należeli do najsłabszych. Porażki z Hiszpanią na ich terenie czy z Turcją na pewno nie przynoszą wstydu ekipie z Kaukazu. Hiszpanie mają znacznie lepsze nastroje, czemu nie jest trudno się dziwić. Ostatnie dwa spotkania to prawdziwy strzelecki popis La Furia Roja, w którzy zdobyli oni łącznie dziewięć bramek.

Gdzie oglądać mecz Gruzja – Hiszpania

Mecz Gruzja – Hiszpania będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 2.

Przewidywane składy na mecz Gruzja – Hiszpania

Gruzja : Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia

: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia Hiszpania: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Ruiz; Oyarzabal, F Torres, Baena

Statystyki na typy bukmacherskie Gruzja – Hiszpania

Hiszpania wygrała dwa poprzednie wyjazdy różnicą trzech i sześciu bramek

Gruzja zdobyła bramkę u siebie w każdym z sześciu poprzednich meczy

Gruzja wygrała jeden z pięciu ostatnich meczy

