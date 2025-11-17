Malta – Polska – 17.11. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Malta – Polska

Rozgrywki: Eliminacje Mistrzostw Świata

Data i godzina: 17 listopada, 20:45

Stadion: Ta’Qali National Stadium

Na papierze faworyt tego spotkania może być tylko jeden. Polacy spisują się bardzo dobrze w ostatnim czasie po zmianie selekcjonera. Niedawne spotkanie z Holandią pokazało, że nawet najsilniejsze drużyny Europy nie są nam straszne. Maltańczycy jednak zaskoczyli i w poprzednim spotkaniu sensacyjnie pokonali Finów na wyjeździe 1:0. Czy gospodarze sprawią nam problemy? Sprawdź typy na mecz Malta – Polska.

Malta – Polska – typy bukmacherskie

Malta – Polska: Polska powyżej 2,5 bramki

Oczywiście nikogo nie powinno dziwić, że to goście są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa w tym meczu. Kursy na naszą wygraną nie są jednak zbyt wysokie, dlatego trzeba skupić się na innych propozycjach. Patrząc na dyspozycje Polaków w ostatnim czasie należy pochwalić umiejętność konstruowania akcji. Przeciwko rywalowi, który delikatnie mówiąc nie należy do najsilniejszych będzie możliwość sprawdzenia się w niejednej akcji podbramkowej. Dlatego proponuję tutaj typ na powyżej 2,5 bramki Polaków. Polska ofensywa jest skuteczna, właściwie w każdym spotkaniu, nawet tym, które nam nie wychodzi, potrafi spokojnie zdobywać bramki. Tym razem padnie niejedna z naszej strony. Malta natomiast potrafiła już tracić więcej niż trzy gole. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w pojedynkach z Bośnią i Holandią na własnym obiekcie.

Nie będzie niczym dziwnym, jeżeli uznam, że nasza kadra będzie chciała szybko to spotkanie przejąć na swoją korzyść i ruszy ona dzięki temu do ataku od pierwszych minut. Moim zdaniem, podobnie jak w dwóch ostatnich spotkaniach, wygramy pierwszą połowę. Dodatkowo uważam, że Maltańczycy nie powinni nam zbytnio zagrozić pod Bramką i podobnie jak w większości niedawnych spotkań nie zdobędą ani jednego gola.

Propozycje typów bukmacherskich na Malta – Polska

Polska zdobędzie powyżej 2.5 bramki

Polska wygra 1. połowę

Malta nie zdobędzie bramki

Malta – Polska – zapowiedź meczu

Polacy przystępują do tego spotkania w dobrej dyspozycji, co pokazuje nie tylko ich ostatnia gra przeciwko m.in. silniejszej kadrowo Holandii, ale bronią się także nasze wyniki, ponieważ od wpadki z Finlandią, nie przegraliśmy ani razu, grając wówczas chociażby dwukrotnie z Holendrami. Gospodarze z kolei zakończyli niespodziewanie pokonali Finów, ale wcześniej przegrali z Bośnia i Hercegowiną 1:4, a także z Holandią 0:4.

Gdzie oglądać mecz Malta – Polska

Mecz Malta – Polska będzie można zobaczyć na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Malta – Polska

Malta : Bonello; Muscat, Borg, Shaw, Corbalan; Satariano, Guillaumier; J. Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona

: Bonello; Muscat, Borg, Shaw, Corbalan; Satariano, Guillaumier; J. Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona Polska: Grabara; Kędziora, Ziółkowski, Kiwior; Cash, Slisz, Zieliński, Skóras; Zalewski, Kamiński; Lewandowski

Statystyki na typy bukmacherskie Malta – Polska