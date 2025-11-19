Za nami przeciętne zgrupowanie w wykonaniu reprezentacji Polski. Po dobrym meczu udało się zremisować z Holandią, a po męczarniach pokonaliśmy Maltę 3:2. Los jednak nie był dla nas zbyt łaskawy, ze względu na porażkę Danii ze Szkocją, będziemy losowani z drugiego koszyka, co nie jest dobrą informacją. Na kogo może trafić Polska w losowaniu baraży?

Pechowe listopadowe zgrupowanie

Polska zrobiła wszystko co w jej mocy, aby być losowaną w barażach z pierwszego koszyka. Remis z Holandią i wygrana z Maltą to coś, co przed rozpoczęciem zgrupowania bralibyśmy w ciemno. Wyniki te okazały się jednak niewystarczające, aby być losowanym z pierwszego koszyka w eliminacjach. Po drodze musiało spełnić się jeszcze kilka scenariuszy i choć wszystko szło po naszej myśli, a jedyne na co musieliśmy liczyć to wygrana faworytów, możemy być jednak niepocieszeni.

We wtorek Dania przegrała ze Szkocją, mimo że była faworytem. Tym samym bezpośredni awans na mundial uzyskali Szkoci, a Duńczycy rzutem na taśmę wypchnęli nas z pierwszego koszyka. Oznacza to w praktyce trudniejszych rywali w półfinale i finale.

Na kogo może trafić Polska w barażach MŚ 2026?

Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o 13:00 w Zurychu. Po meczach eliminacyjnych znany jest już podział koszyków. Będziemy gospodarzami półfinału, a w przypadku finału baraży, losowanie wyłoni kto będzie podejmował rywala. W półfinale zmierzy się z: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem. W ewentualnym finale zagramy z którymś ze zwycięzców pojedynku koszyk 1 vs koszyk 4. Oznacza to, że mogą to być Włochy, Turcja, Dania albo Ukraina (o ile wygrają swoje mecze półfinałowe).

Baraże o MŚ 2026 – podział na koszyki:

1. koszyk: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

2. koszyk: POLSKA, Walia, Czechy, Słowacja

3. koszyk: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

4. koszyk: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Fot. Grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję (Google Gemini)