Cuda istnieją. Wieś Skomielna Biała na oficjalnej grafice FC Barcelony

Paryż, Stambuł, Nowy Jork i Skomielna Biała. Co mają wspólnego te cztery miejscowości? Każda z nich znalazła się na grafice z godziną rozpoczęcia pucharowego meczu Barcelona – Leganes. Pytanie tylko, jak znalazła się tam duża wieś położona pomiędzy Krakowem a Zakopanem?

Wyjaśnienie jest proste, po raz kolejny nasi rodacy pokazali, że potrafią w “Internety”.

“Nie widzisz swojego miasta na mapie? Jeśli zdobędziesz pod swoją odpowiedzią 100 polubień, umieścimy je na naszej mapie w meczowej grafice” – taki wpis dodał na Twitterze oficjalny profil Barcelony przez meczem z Valencią. Użytkownik @Laionik nominował właśnie Skomielną Białą. Polscy użytkownicy zrobili resztę… I choć wpis zebrał wymaganą liczbę lajków z nawiązką, klub nie umieścił miejscowości na mapie.

“Barcelona kłamie!” – internauci zaczęli się buntować. I słusznie, bo jak się powiedziało A, to trzeba również powiedzieć B. Kataloński klub wziął oskarżenia na klatę i umieścił na grafice Skomielną Białą przy okazji promowania pucharowego meczu z Leganes, który zostanie rozegrany w czwartek.

Which places made the map for the midweek Copa del Rey match? 🤔 (Keep the nominations coming!)

FULL TV GUIDE: https://t.co/KUE7nicLor pic.twitter.com/2Pt6Hi5JBx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 28, 2020