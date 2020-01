Kamil Grosicki został zawodnikiem WBA!

Kamil Grosicki ponownie w Premier League? Jest to możliwe. Co prawda 31-latek zmienił klub i zostaje w Championship, jednakże szanse na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej są zdecydowanie większe. Polski skrzydłowy podpisał bowiem umowę z West Bromwich Albion!

Zmiana klubu jest bez wątpienia sportowym awansem Grosickiego. Była już ekipa Kamila, czyli drużyna Hull zajmuje obecnie trzynaste miejsce w lidze. “Tygrysom” spadek z ligi raczej nie grozi, a szanse na walkę w play-offach są niewielkie. Strata Hull do szóstej pozycji wynosi bowiem osiem punktów. Jest to sporo, biorąc pod uwagę liczbę realnych pretendentów do miejsc od pierwszego, do szóstego.

Nowy klub 31-latka, czyli drużyna West Bromwich Albion to obecnie wicelider Championship. W ostatnich spotkaniach, podopieczni Slavena Bilicia notowali jednak rozczarowujące wyniki. Wystarczy bowiem powiedzieć, że w siedmiu meczach z rzędu, WBA nie udało się wygrać w lidze.

W powrocie na zwycięską ścieżkę ma zatem pomóc Kamil Grosicki. W czwartkowy wieczór Mateusz Skwierawski poinformował, iż 31-latek został zawodnikiem WBA i podpisał umowę do czerwca 2021 roku. Ekipa Hull zarobi na tym transferze około milion funtów.

Pierwsze skrzypce?

Z wywalczeniem sobie miejsca w pierwszym składzie Grosicki nie powinien mieć większego problemu. W ostatnim czasie na pozycji Polaka występowali Grady Diangana oraz Kyle Edwards. Obaj gracze nie mają jednak ugruntowanej pozycji w drużynie.