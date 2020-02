Minimalne, ale przekonujące zwycięstwo Realu w derbach Madrytu

Real Madryt po derbach umacnia się na szczycie La Ligi. Atletico nie pokazało dziś żadnych argumentów i “Królewscy” odnieśli minimalne, aczkolwiek zasłużone zwycięstwo 1:0 po bramce Karima Benzemy



W pierwszej połowie zdecydowanie więcej sytuacji miało Atletico. Swoją sytuację miał choćby Vitolo, aczkolwiek poradzili sobie z tym atakiem Sergio Ramos oraz Thibaut Courtois. Swoje sytuacje miał również Angel Correa. Zawodnik był bliski zdobycia bramki, aczkolwiek w najdogodniejszej okazji trafił w słupek. Przydatny w ataku był również Alvaro Morata, któremu brakowało skuteczności, ale pomagał kolegom w ofensywie.

Sytuacja, która wzbudziła najwięcej dyskusji, miała miejsce w 31. minucie meczu. Wówczas Casemiro próbował przeszkodzić Moracie, który wdzierał się w pole karne “Królewskich”. Wydawało się, że Brazylijczyk nieprzepisowo powstrzymywał byłego zawodnika Realu. Arbiter jednak nie odgwizdał faulu ani nawet nie sprawdził powtórki. Kto wie, może gdyby sędzia podjął inną decyzję, mecz zakończyłby się inaczej.

Yeah this should have been a penalty but Casemiro had that invisible cloak on pic.twitter.com/rqKcik4dVm

— Into the Calderón (@intothecalderon) February 1, 2020