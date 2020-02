Kownacki z poważną kontuzją. Napastnik wypadnie z gry o EURO 2020?

W karierze piłkarza bywają czasami takie sezony, w których wszystko się sypie w ciągu niespełna kilku miesięcy. Tak najprawdopodobniej jest tym razem w przypadku Dawida Kownackiego. 22-latek od sierpnia przeżywał istne katusze na boisku w barwach Fortuny Duesseldorf, a dziś z Niemiec dochodzą do nas kolejne fatalne informacje o polskim napastniku. Tym razem dotyczą one poważnej kontuzji.

Zgodnie z informacjami „Bilda”, Dawid podczas dzisiejszego treningu doznał urazu kolana, który może wykluczyć go z gry nawet do końca sezonu. To oznacza jedno – brak jakichkolwiek szans zawodnika na udział w tegorocznych mistrzostwach Europy, co byłoby dla piłkarza ogromnym ciosem.

Kownacki podczas obecnej kampanii nie zanotował jeszcze ani jednego trafienia. Mimo to Jerzy Brzęczek nadal mu ufał i konsekwentnie wysyłał kolejne powołania. W klubie regularnie stawiał na niego także szkoleniowiec Friedhelm Funkel, ale ostatecznie Dawid zakończył rundę jesienną z zerowym dorobkiem bramkowym. Jego między innymi fatalna skuteczność doprowadziła także do zwolnienia szkoleniowca, którego kilka dni temu zastąpił Uwe Roesler.

Uraz “Kownasia” oznacza szanse między innymi dla Karola Świderskiego. Zawodnik PAOK-u Saloniki regularnie trafia do siatki w tym sezonie i to on zapewne będzie brany pod uwagę jako napastnik numer cztery w kadrze selekcjonera reprezentacji Polski. Aktualnie nadal jednak czekamy na jakiekolwiek oficjalne informacje o stanie zdrowia Kownackiego. Póki co w 100% możemy być jedynie pewni, że Dawid opuści jutrzejsze spotkanie z Kaiserslautern.

Bild donosił o ciężkiej kontuzji kolana Dawida Kownackiego, która miałaby go wykluczyć z gry do końca sezonu. Sprawdziłem: na szczęście nie jest tak źle. 4-6 tygodni przerwy po naderwaniu więzadeł pobocznych. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) February 3, 2020

Jeśli powyższe doniesienia się sprawdzą, wówczas będzie wyglądało to optymistycznie w kontekście walki zawodnika o mistrzostwa Europy.