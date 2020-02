Co jedzą piłkarze? Sprawdzamy diety Messiego, Ronaldo i Lewandowskiego

Dieta to jeden z najważniejszych elementów świata futbolu. Jeszcze do niedawna zawodnicy jedli co chcieli oraz ile chcieli, a grillowanie z przyjaciółmi było dla nich codziennością. Obecnie jednak nawet zawodnicy, którzy do zdrowego i regularnego odżywiania niezbyt się przykładali (m.in. Lionel Messi i Karim Benzema), starają się jeść tak, by nie tylko utrzymywać formę na boisku, ale również poza nim.

Indianie unikali glutenu?

Dieta w sporcie nie jest jednak tematem zupełnie nowym i popularnym dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Już niektóre ludy pierwotne restrykcyjnie trzymały się diet, w przypadku uprawiania sportu. Dobrym tego przykładem są Tarahumarowie. Członkowie tego indiańskiego plemienia organizowali między sobą długodystansowe biegi, których dystans wynosił nawet 250 kilometrów, o wysokie stawki. Plemię nie odbywało żadnych treningów, aczkolwiek trzymało się ściśle określonej diety na kilka dni przed zawodami. Swoją dietę sprowadzali głównie do mięsa króliczego i indyczego, a słodycze, tłuszcz, jaja i produkty mączne uważali za szkodliwe. Jak widać, nie Ania Lewandowska pierwsza unikała glutenu, a Indianie.

Lewandowski nie je glutenu, Krychowiak nie pije alkoholu

Do diety trenerki stosuje się jej mąż. Zasady odżywiania są dość podobne do tych indiańskich. Robert Lewandowski unika bowiem sklepowych słodyczy i słodzonych napojów, jak i produktów opartych na zbożach zawierających gluten. Zawodnik nie spożywa również nabiału z mleka zwierząt, fast foodów, przetwarzanej żywności ani soi czy kukurydzy modyfikowanych genetycznie.

Już wiemy, czego napastnik Bayernu unika, to teraz czas na to, z czego się składa jego dieta. Jej elementami są węglowodany bezglutenowe, czyli ryż czerwony i dziki, amarantus oraz kasze – gryczana i jaglana. Zawodnik spożywa również ryby i owoce morza, warzywa korzeniowe, kiszonki, orzechy, nasiona i pestki. Zawodnik miał czas, że nie jadał w ogóle mięsa, jednak jeśli już zdarzały mu się potrawy mięsne w codziennym menu, wybierał drób z upraw ekologicznych, cielęcinę, jagnięcinę, wołowinę i dziczyznę. Ponadto ważnymi elementami diety Roberta Lewandowskiego są tłuszcze zwierzęce i roślinne, wywar z rosołu domowego oraz surowe warzywa i owoce.

Ważne dla zawodnika jest nie tylko to, co je, ale również czy robi to regularnie. Według diety rozpisanej przez żonę napastnika Bayernu, powinien spożywać posiłki co 2-4 godziny. Ponadto, Robert Lewandowski przez 3-4 dni musi jeść inne posiłki. Co więcej zawodnik nie popija posiłków bezpośrednio po spożyciu, a dopiero pół godziny przed i po nim. Ważne jest również to, by nie łączyć w jednym daniu białek i węglowodanów.

Innym polskim piłkarzem, dla którego ważne jest codzienne odżywianie, jest Grzegorz Krychowiak. Zawodnik Lokomotivu Moskwa już jakiś czas temu przeszedł na wegetarianizm. Co więcej, za jakiś czas pragnie porzucić także jedzenie ryb. Ponadto, reprezentant Polski (podobnie zresztą jak Krzysztof Piątek) nie pije alkoholu, co również wpływa na jego formę.

Być jak Cristiano Ronaldo

Wzorem zdrowego trybu życia jest również nie kto inny, jak Cristiano Ronaldo. Portugalczyk również przestrzega surowej diety, aczkolwiek zawsze je tyle, ile chce. Ważniejsza od ilości jest u niego jakość spożywanych produktów. C7k spożywa sześć posiłków dziennie – jest na diecie białkowej i węglowodanowej. Niektórzy twierdzą, że jedzenie makaronu jest niezdrowe dla organizmu sportowca, aczkolwiek Cristiano Ronaldo jest dowodem na to, że nawet zawodnik na najwyższym poziomie może spożywać go w dużej ilości. Ważne jest jednak w diecie piłkarza Juventusu to, że do gotowania nie używa soli ani oleju, podobnie jak do przyrządzania mięsa czy ryb. Ponadto, oprócz śniadania, gdy zawodnik wypija sok pomarańczowy bądź ananasowy, w ciągu całego dnia pije tylko i wyłącznie wodę.

W przypadku Cristiano Ronaldo, ważne znaczenie dla diety ma również rozgraniczenie kolejnych zajęć w ciągu dnia. W wyznaczonych godzinach trenuje oraz ma czas na odpoczynek. To również wpływa na dostosowanie diety do trybu życia. Trzeba podkreślić, że przykład z Portugalczyka bierze Erling Haaland. Młody napastnik Borussii wzoruje się na zawodniku pod względem spożywania konkretnych produktów oraz wpływu układu dnia na tryb posiłków.

Benzema nawrócił się po trzydziestce

Przykład z Cristiano Ronaldo wziął również jego były kolega z Realu Madryt, Karim Benzema. Francuz dzięki określonej diecie w ubiegłym roku stracił aż osiem kilogramów! Łatwo też dostrzec analogię diety do jego formy – od tamtej pory wielokrotnie wznosił się na wyżyny swoich umiejętności.

Od pewnego czasu Francuz ściśle współpracuje z szefem kuchni Alberto Mastramatteo. Kucharz preferuje głównie jedzenie na parze oraz niezawierające masła. Ponadto, jednym z głównych elementów posiłku Benzemy są mikroalgi – Wakame, Nori, Hijiki, Arame lub Konbu, które zawierają dużo białka i są wykorzystywane w leczeniu osób chorych na cukrzycę.

Mbappe i Rashford – wyznawcy sześciu posiłków

Określony plan żywienia ma również Kylian Mbappe. Jego dzień składa się z sześciu posiłków. Według jednego z ostatnich planów diety, na śniadanie Francuz spożywa dwa jajka z jedną łyżką masła migdałowego oraz miskę owsianki. Następnym posiłkiem jest drugie śniadanie, na które zjada batona proteinowego. Na obiad spożywa sałatkę z kurczakiem bądź tuńczykiem. Po południu elementami jego posiłku są shake proteinowy, baton proteinowy oraz jabłka i migdały. Kolacja Kyliana Mbappe składa się z ryby bądź kurczaka, a także brązowego ryżu, warzyw i sałatki. Ostatnim jego posiłkiem w ciągu dnia jest… Ponownie shake proteinowy.

Sześć posiłków dziennie spożywa również Marcus Rashford. Zawodnik szczerze przyznaje, że nie ma smykałki do gotowania, dlatego korzysta z cateringu dietetycznego. Na śniadanie zjada owsiankę z komosą ryżową oraz jajecznicę bądź omlet. Drugi posiłek zawodnika Manchesteru United składa się zazwyczaj z bananowych naleśników lub wegańskiego brownie. Na obiad zawodnik spożywa steka ze szparagami albo kurczaka z miksem sałatek i słodkimi ziemniakami.

Śniadanie najważniejsze?

Według Sergio Ramosa, najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie. Zawodnik Realu Madryt dostosowuje je w zależności od tego, czy wówczas od rana trenuje z zespołem czy samemu w domowym zaciszu. W trudniejszy dzień Hiszpan zazwyczaj na śniadanie pije kawę i je kanapki z pełnoziarnistego chleba, na które kładzie plasterki z piersi indyka. Ponadto w jego porannym jadłospisie znajduje się jajko na twardo, a także owoc.

Messi rzucił pizzę

Chociaż Lionel Messi przez pewien czas nie miał ściśle określonej diety, w 2011 roku przekonał się co do żywieniowych nawyków. Jego posiłki składają się głównie z pięciu elementów – wody, oliwy z oliwek, produktów pełnoziarnistych, świeżych owoców i warzyw. Ponadto gwiazdor Barcelony spożywa dużo nasion, pestek i orzechów, a unika potraw i napojów, które zawierają cukier. Największym wyrzeczeniem Argentyńczyka było pozbycie się z jego osobistego menu pizzy, jego ulubionej potrawy. Ze względu na dietę, zdecydował się ją jednak porzucić. Teraz zdarza mu się spożywać pizzę jedynie podczas wakacji…

Dieta piłkarza po zakończeniu kariery

David Beckham zakończył karierę już prawie siedem lat temu. Mimo to, wciąż stara się trzymać określonej diety. Były reprezentant Anglii unika potraw wysokotłuszczowych. Wśród mięs spożywa tylko mięso z kurczaka, ponadto w jego jadłospisie znajdują się zielone liście, fasola oraz kalafior. Podobnie, jak kilku wyżej wymienionych piłkarzy, David Beckham preferuje również ryby oraz oliwę z oliwek. W ciągu dnia zdarza mu się wypić jogurt.

***

Dieta każdego z wyżej wymienionych zawodników różni się bardzo, aczkolwiek jak widać, każda przynosi efekty. Nie tylko w postaci lepszego wyglądu czy formy, ale również lepszego samopoczucia. Owszem, są też tacy zawodnicy, którzy unikają diet i opierają się na treningach, jak choćby Eden Hazard. Przykład Lionela Messiego jest jednak potwierdzeniem na to, że aby utrzymywać się w najwyższej formie przez wiele lat, należy stosować się do określonych zasad codziennego spożywania posiłków.

Niektórzy zawodnicy stosują się do ściśle określonego jadłospisu, natomiast część wie po prostu, na co może sobie pozwolić, a czego musi unikać. Każdy organizm jest bowiem przyzwyczajony do innego trybu życia, jak i posiłków. Dlatego wszyscy wyżej wymienieni piłkarze pracują ze specjalistami, którzy dbają o ich codzienny jadłospis. Dowodem na jakość usług tych współpracowników jest bez wątpienia forma graczy, którzy obecnie wykorzystują wszystkie możliwości, by jak najdłużej utrzymywać się na szczycie.

Co prawda Erling Haaland czy Kylian Mbappe już jako nastolatkowie trzymali się określonej diety, aczkolwiek Lionel Messi zdecydował się na nią dopiero w 27. roku życia, a Karim Benzema dopiero po trzydziestce. Jak widać, na przejście na dietę nigdy nie jest za późno.