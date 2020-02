Poznaliśmy pary półfinałowe Pucharu Króla!

Tegoroczna edycja Pucharu Króla jest wyjątkowa. Mowa oczywiście o niespodziewanych uczestnikach półfinałowych starć. Wystarczy bowiem powiedzieć, że w gronie czterech drużyn zabrakło takich marek jak Barcelona, Real Madryt czy Atletico Madryt. W piątek poznaliśmy pary półfinałowe!

Największa sensacja rozgrywek, czyli ekipa Mirandes trafiła na zespół, który wyeliminował “Królewskich”. Real Sociedad zmierzy się z niżej notowanym rywalem. Potyczka obu klubów jest o tyle interesująca, gdyż w składzie outsidera turnieju znajdują się zawodnicy Realu Sociedad, którzy przebywają w zespole na zasadzie wypożyczenia. Są to Modibo Sagnan Jon Guridi oraz Martin Merquelanz. Nazwisko tego trzeciego gracza jest istotne. Merquelanz odgrywa bowiem kluczową rolę w Mirandes, co potwierdzają zdobyte bramki oraz asysty. W samym Pucharze Króla Martin strzelił dwa gole oraz zaliczył cztery ostatnie podania do rywali.

Nie wiadomo jednak, czy Real Sociedad podczas ustalania warunków wypożyczeń uwzględnił tzw. klauzuli strachu. Jest to przypis, który zabrania występować zawodnikom przeciwko swojej drużynie. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wspomniana trójka wystąpi w półfinale. Zapewne nikt nie spodziewał się, że oba zespoły spotkają się w tym sezonie.

Drugą parę tworzą ekipy Athletic Bilbao oraz Granady. Trudno w tym starciu wskazać faworyta. W LaLiga kluby dzieli zaledwie jeden punkt. Doświadczenie w Pucharze Króla przemawia jednak za drużyną z Kraju Basków. Gracze Athletic na przestrzeni ostatnich 10 lat meldowali się w finałach Copa del Rey. Na przeszkodzie w zdobyciu pucharu stawali gracze Barcelony.

Potyczki półfinałowe odbędą się od 12 lutego do 3 marca, natomiast finał całego turnieju będzie miał miejsce 4 kwietnia.

Fot. YouTube