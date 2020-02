Z deszczu pod rynnę? Premier League może mieć własne zasady VAR-u

Jedni go kochają, inni nienawidzą. Choć VAR wzbudzał, wzbudza i pewnie będzie wzbudzał kontrowersje, nie da się ukryć, że wielokrotnie ratował mecze od kończenia się skandalami. To wielki plus, niestety wideoweryfikacja także powoduje dość duże spory.

Dotyczy to praktycznie wszystkich rozgrywek, w których VAR jest używany. Jednym z takich miejsc jest Premier League, która… ma dosyć obowiązujących zasad.

Mowa przede wszystkim o pozycjach spalonych, które ocenia się niemal co do milimetra. W trwającym sezonie byliśmy już świadkami wielu sytuacji, w których anulowano bramki na pierwszy rzut oka wyglądające prawidłowo (nawet patrząc dokładnie w linii z boku boiska).

Premier League clubs have told referees chiefs they want to bring in a new VAR offside system for next season that will give attacking players 10cm leeway in marginal decisions.

[@martynziegler] pic.twitter.com/d1Hr4od7UV

— Man City Xtra (@City_Xtra) February 7, 2020