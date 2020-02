Radomiak zagra z uczestnikiem fazy pucharowej LM

Polskie kluby z ekstraklasy rzadko mają szanse rozgrywać mecze z najlepszymi klubami w Europie. Fatalna postawa naszych ligowców w europejskich pucharach nie pozwala nam od kilku lat emocjonować się starciami z europejskimi potęgami, tak jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu za czasów Legii Warszawa w Lidze Mistrzów czy Lecha Poznań w Lidze Europy. Tym razem zasmakuje tego na nieco innym poziomie pierwszoligowy Radomiak.

Oczywiście trudno tutaj porównywać rangami wspomniane spotkania do tego, co czeka zespól z Radomia. Dziś bowiem polska ekipa rozegra o 15:30 kontrolny mecz przeciwko Atalancie Bergamo. Piłkarze obecnie przebywają na zimowym zgrupowaniu we Włoszech i pierwotnie mieli w planach sparing z Chievo Verona, lecz w terminarzu nastąpiła pewna zmiana.

Gra treningowa odbędzie się na naturalnej nawierzchni w ośrodku treningowym Atalanty i będzie zamknięta dla mediów oraz kibiców. Skrót tego spotkania zostanie umieszczony na kanale RadomiakTV. Możemy jedynie żałować, że nie zobaczymy pełnych 90 minut. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że klub z Bergamo raczej postawi na wychowanków i innych młodych zawodników, ponieważ dwa dni temu pierwszy skład występował w Serie A, a za pięć dni czeka ich starcie z Romą.

Czwarty sparing Radomiaka

Dla Radomiaka będzie to już czwarty sparing przygotowujący do rundy wiosennej pierwszej ligi. Zespół prowadzony przez Dariusza Banasika obecnie zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli i z pewnością zechce powalczyć o awans do ekstraklasy.