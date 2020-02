Oficjalnie: Rafał Pietrzak trafił do Lechii Gdańsk!

O powrocie Rafała Pietrzaka do Polski spekulowano już od kilku dni. Lechia jednak nadal dopinała ostateczne szczegóły z piłkarzem oraz jego byłym już klubem. Mimo to dość szybko udało się wszystko sfinalizować i 28-latek po zaledwie pół roku wraca do Polski.

Dla Lechii to już kolejny transfer w tym okienku. Ekipa Piotra Stokowca aktywnie działa w tym okresie i stara się załatać wszystkie dziury. Po przenosinach do Gdańska takich graczy jak Zwoliński, Haydary, Saief, czy Ze Gomes, teraz przyszedł czas na wzmocnienie defensywy.

Decyzja o powrocie Pietrzaka do Polski jest poniekąd zaskakująca. Oczywiście – były zawodnik Wisły Kraków być może nie był kluczowym zawodnikiem Mouscron, ale trudno powiedzieć, żeby nie poradził sobie w Belgii. 15 spotkań w Jupiler League (na 26 kolejek) to solidny wynik i z pewnością gdyby został na drugą część sezonu w belgijskim średniaku, to nadal łapałby tam minuty.

Sprawy osobiste

Nieoficjalne doniesienia wskazywałby, że głównym powodem są jednak sprawy osobiste. Ponowna gra w polskiej ekstraklasie ucieszy przede wszystkim Jerzego Brzęczka, który na początku pracy w dwóch spotkaniach Ligi Narodów postawił na Rafała. Piłkarz jednak od ponad roku nie pojawił się na zgrupowaniu, ale jeśli rozegra dobry miesiąc w Lechii to kto wie, czy selekcjoner po raz kolejny nie spojrzy na tego zawodnika przychylnym okiem.

Pietrzak podpisał kontrakt z Lechią ważny do końca czerwca 2023 roku. W Gdańsku zagra z numerem 4.

FOT: YouTube, WisłaKraków