Kontrowersyjny Rosjanin bliski transferu do Zagłębia Lubin. Kim jest Jewgienij Baszkirow?

Jak informują “Przegląd Sportowy” oraz rosyjskie media, na celowniku Zagłębia Lubin znalazł się Jewgienij Baszkirow. Piłkarz niedawno rozwiązał kontrakt z Rubinem Kazań.

28-latek nie jest postacią anonimową w rosyjskiej ekstraklasie. Przez ostatni rok występował w zespole Rubina Kazań. W barwach klubu wystąpił w 25 meczach, w których zanotował dwie bramki i jedną asystę. Podczas kilku spotkań był kapitanem zespołu. Zanim trafił do Kazania, grał m.in. w Zenicie Sankt Petersburg i Tomie Tomsk.

W 2018 roku portal “Moskwa24” opublikował nagranie z udziałem Baszkirowa. Piłkarz występujący wówczas w Samarze został zatrzymany przez policję. Jak się okazało, prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

В Самаре задержали мужчину, находившегося за рулём в нетрезвом виде. По данным СМИ, им оказался игрок "Крыльев Советов" Евгений Башкиров. pic.twitter.com/oYl0gY2OoN — Москва 24 (@infomoscow24) October 14, 2018

O opinię na temat zawodnika zapytaliśmy Davida Sansuna, dziennikarza Russian Football News.

– Jewgienij Baszkirow nigdy nie był znakomitym piłkarzem, ale sprawdzał się w słabszych zespołach rosyjskiej Premier Ligi. To typowy środkowy pomocnik, który może być użyteczny zarówno na własnej połowie, jak i w ofensywie. Poza tym cechuje go dość agresywna postawa na boisku. Opuścił Rubin dlatego, że w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie. W dodatku do zespołu trafili nowi środkowi pomocnicy. Baszkirow chciał grać regularnie, dlatego rozwiązał kontrakt. – powiedział w rozmowie z nami David Sansun.

Według informacji “PS”, Baszkirow podpisze z Zagłębiem umowę do końca sezonu z opcją przedłużenia o następny rok.

Fot. Twitter.com/Rubin Kazań