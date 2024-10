Atalanta Bergamo – Arsenal 19.09 – Typy bukmacherskie

Betcris kurs 1.74 Atalanta Bergamo - Arsenal Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Atalanta Bergamo – Arsenal. Mamy środek tygodnia i powoli możemy się do niego zacząć przyzwyczajać, ponieważ wróciła prestiżowa Liga Mistrzów w nowym wydaniu i teraz mecze są rozgrywane nawet w czwartek! Faza ligowa, 36 drużyn i wszyscy w jednej grupie. To będzie wyjątkowy sezon w Champions League!

W czwartkowy wieczór o godzinie 21:00 na Gewiss Stadium włoska Atalanta Bergamo zmierzy się z Arsenalem w pierwszej kolejce LM. Szykuje nam się naprawdę zacięte spotkanie i trudno powiedzieć, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Poniżej propozycja bukmacherska, zapraszam do lektury!

Atalanta Bergamo – Arsenal – typy bukmacherskie

Atalanta Bergamo dwa lata temu finiszowała na 5. miejscu we włoskiej Serie A, dzięki czemu otrzymała przepustkę do gry w Lidze Europy. I to był strzał w dziesiątkę, bo zespół z Bergamo wygrał całe rozgrywki, czego się chyba nikt nie spodziewał. Najpierw były zmagania w grupie D, gdzie nie ponieśli żadnej porażki (cztery zwycięstwa i dwa remisy), mierząc się ze Sportingiem Lizbona, austriackim Sturm Grazem oraz wtedy mistrzem Polski – Rakowem Częstochowa. Strzelili 12 goli, stracili cztery. Zmiażdżyli polski klub jakością. W 1/8 finału znowu trafili na Sporting i wcale tak łatwo nie było, ponieważ w Lizbonie padł remis 1:1, a w rewanżu 2:1, chociaż do przerwy przegrywali 0:1.

Ćwierćfinał to Liverpool i każdy skazywał ich na pożarcie, a tymczasem na Anfield Road mega sensacja i zwycięstwo 3:0, co pozwoliło Włochom awansować do półfinału. Tam pokonali Marsylię i w wielkim finale czekał rewelacyjny Bayer Leverkusen, który nie przegrał ponad 40 spotkań, a w Bundeslidze przypieczętował tytuł bez porażki. I tutaj kolejna niespodzianka, bo Atalanta wygrała 3:0, Bayer w ogóle nie istniał, a hat-tricka zdobył Ademola Lookman. W nagrodę „La DEa” zagrała w Superpucharze Europy na PGE Narodowym, ale tutaj Real Madryt okazał się za mocny. Teraz gospodarze w Serie A zaczęli od dwóch zwycięstw i dwóch porażek, zajmują 9. pozycję.

Arsenal to świeżo upieczony wicemistrz Anglii. Drugi sezon z rzędu nie udało się „Kanonierom” wyprzedzić Manchesteru City, chociaż znowu rozdawali karty, ale dopadł ich kryzys, a na finiszu wygrywali spotkanie za spotkaniem, lecz było już za późno. Zabrakło jednego zwycięstwa do upragnionego tytułu. Największą wtopą była porażka z Aston Villą u siebie. To kosztowało tytuł. W Lidze Mistrzów za to wygrali fazę grupową, ale tam za rywali mieli Sevillę, PSV oraz Lens, więc to formalność. W 1/8 finału uporali się z FC Porto, chociaż przegrali pierwszy mecz 0:1, a w ćwierćfinale to Bayern Monachium był górą. Teraz w Premier League mają kolejny mocny start, trzon zespołu utrzymany i wydaje się, że kolejny raz powalczą o zwycięstwo. Pokonali Wolves, Aston Villę oraz Westa Ham, a zremisowali z Brighton 1:1.

Obie drużyny bramkostrzelne i ze sporym doświadczeniem w ostatnich latach w europejskich pucharach. Proponuję BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Atalanta Bergamo – Arsenal

Betcris standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Atalanta Bergamo – Arsenal. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym spotkaniu. Największe szanse na trafienie ma Bukayo Saka, który jest w dobrej dyspozycji – 3.09, duże szanse daje się także Gabrielowi Jesusowi – 3.27.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To inauguracja Ligi Mistrzów w nowym wydaniu, więc zawodnicy są głodni gry i walki na boisku. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Atalanta Bergamo – Arsenal

Brak spotkań bezpośrednich do tej pory

Arsenal zdobył 10 punktów w czterech kolejkach Premier League, natomiast Atalanta sześć „oczek”

„Kanonierzy” wygrali ostatnio z Tottenhamem, natomiast Atalanta pokonała Fiorentinę 3:2

Przewidywane składy Atalanta Bergamo – Arsenal

Atalanta Bergamo : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice; Saka, Trossard, Sterling; Havertz

Fot. PressFocus