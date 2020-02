Martin Sevela ściągnie do Lubina swojego byłego podopiecznego?

To nie koniec wzmocnień Zagłębia? Według portalu “mkszaglebie.pl”, do Lubina może trafić skrzydłowy Slovana Bratysława, Aleksandar Cavrić.

25-letni Serb występuje w drużynie obecnego mistrza Słowacji od 2016 roku. Wcześniej grał m.in. w Genk oraz w Aarhusie. W zespole Slovana zanotował do tej pory 103 występy, w których zdobył 30 bramek i zaliczył 21 asyst.

Obecnych rozgrywek Cavrić nie może uznać za udane. Od początku sezonu wystąpił w zaledwie 12 spotkaniach. Wszystko z powodu kontuzji, która wyłączyła go z gry praktycznie od sierpnia. Choć już powoli wracał do treningów, okazało się że nie był jeszcze w pełni gotowy do regularnych występów.

Aleksandar Cavrić jest uniwersalnym piłkarzem. Może grać na obu skrzydłach, jak i na szpicy. Szczególnie ostatnia z pozycji w Zagłębiu potrzebuje wzmocnień, co udowodniły ostatnie spotkania. “Miedziowi” trafili do siatki w meczach ekstraklasy od początku roku zaledwie raz.

Według informacji portalu “mkszaglebie.pl”, Cavrić może trafić do Lubina jeszcze podczas zimowego okna transferowego. W grę wchodzi półroczne wypożyczenie.

Skrzydłowy nie jest anonimową postacią dla trenera Zagłębia, Martina Seveli. Słowacki trener pracował z zawodnikiem w latach 2017-2019, gdy był szkoleniowcem Slovana.