Oficjalnie: Rafał Wolski zawodnikiem Wisły Płock!

Rafał Wolski wczoraj wieczorem oficjalnie rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk. Pomocnik otrzymał zatem wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu i dość szybko udało mu się znaleźć nowego pracodawcę. 27-latek ostatecznie zdecydował się na Wisłę Płock. Co ciekawe, długość umowy nie została ujawniona.

Problemy finansowe ekipy z Gdańska sprawiły, że Wolski za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Lechią. Pierwsze oficjalne wezwanie do zapłaty z jego strony oraz Artura Sobiecha, Sławomira Peszki i Błażeja Augustyna pojawiły się jeszcze w zeszłym roku. Do lutego część pensji została wypłacona, ale mijały kolejne dni, a zaległości finansowe ponownie rosły.

To dało odpowiednie argumenty Wolskiemu, aby złożyć do PZPN odpowiednią prośbę o rozwiązanie kontraktu z tego względu. Mimo to jego odejście do Płocka nie sprawiło, że Lechia uwolni się od zobowiązań płacowych. Klub jest bowiem zobligowany do wypłaty różnicy pomiędzy gażą, jaką otrzymywał, a wynagrodzeniem z gry w innym klubie.

„Nafciarze” będą już czwartym klubem z ekstraklasy dla Wolskiego. W Płocku 27-latek ma powoli wejść do zespołu i za jakiś czas zastąpić Dominika Furmana, którego umowa wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Istnieją małe szanse, że pomocnik podpisze nowy kontrakt, dlatego opuści klub na zasadzie wolnego transferu. Najbardziej prawdopodobnymi kierunkami są Turcja oraz Rosja.