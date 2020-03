Rozgrywki LaLiga zawieszone!

Niepokojący wzrost liczby zakażonych koronawirusem w Hiszpanii spowodował, iż osoby odpowiedzialne za dwa najwyższe szczeble rozgrywek w kraju podjęły decyzję, by zawiesić zmagania LaLiga oraz Segunda Divison.

Sytuacja w Hiszpanii jest bardzo trudna. Powoli zdarzenia w kraju przypominają sceny z Włoch. Z tego też powodu, konieczne było podjęcie decyzji o zawieszeniu rozgrywek piłki nożnej.

W szczególności, że u jednego z koszykarzy Realu Madryt wykryto koronawirusa. W związku z tym cała sekcja sportowa “Królewskich” została objęta kwarantanną, w tym także piłkarze zespołu z Madrytu.

We czwartkowe południa LaLiga podjęła decyzję, by zawiesić rozgrywki. Tyczy się to także zaplecza ligi, czyli Segunda Division. Dwie najbliższe kolejki na pewno się nie odbędą. Na dalsze kroki będziemy musieli poczekać.