W Turcji nadal grają. Ważne zwycięstwo Polaków

O ile wszystkie najlepsze ligi z obawy przed koronawirusem zawiesiły swoje zmagania, tak na mapie Europy nadal znajduje się kilka miejsc, gdzie nadal trwają rozgrywki. Mowa tu między innymi o Turcji, w której występuje aż trzech Polaków w jednym zespole.

Oczywiście nie mamy pojęcia, czy za jakiś czas także i Turcy nie podążą za innymi krajami. Wczoraj swoje spotkanie rozegrało Ankaragucu Klub w którym występują Michał Pazdan, Daniel Łukasik oraz Konrad Michalak wygrał 2:1, a jedną z asyst zaliczył środkowy pomocnik (od 0:36 na poniższym wideo).

Trzeba przyznać, że było to świetne podanie byłego zawodnika Lechii Gdańsk. Łukasik póki co dobrze odnajduje się w zespole. Gorzej to wygląda u Michalaka, ale ważne, że skrzydłowy łapie minuty na boisku.

To bardzo ważne zwycięstwo dla Ankaragucu. Klub obecnie zajmuje 17. miejsce w tabeli i traci do bezpiecznego miejsca w tabeli dwa punkty. U dołu tabeli Superligi panuje spory ścisk. Między 10 a 17 lokatą jest tylko 6 punktów straty. Nie wiadomo jednak, czy sezon w Turcji zostanie dokończony. Wczorajsze spotkanie rozegrano oczywiście bez udziału kibiców.