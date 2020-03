FIFA apeluje o zawieszenie spotkań reprezentacyjnych!

Pod koniec marca reprezentacje miały rozegrać mecze towarzyskie, które z pewnością były istotne w kontekście zbliżającego się Euro 2020. FIFA wystosowała apel sugerujący, by odwołać wszystkie spotkania. Co więcej, organizacja oznajmiła, iż kluby nie będą miały obowiązku wypuszczania zawodników na zgrupowania, jeżeli takie się odbędą.

Przy obecnej sytuacji, rozgrywanie spotkań rangi towarzyskiej nie ma większego sensu. Czołowe ligi na świecie zawiesiły swoją działalność. U kilku piłkarzy wykryto koronawirusa, natomiast wielu zawodników przechodzi kwarantannę.

Nadal jednak nie podjęto ogólnej decyzji w kontekście tego typu spotkań. W związku z tym, formalnie, piłkarze niektórych kadr mają zjawić się na zgrupowaniu. Specjalny apel w tej sprawie wystosowała FIFA, która zasugerowała, by odwołać wszystkie mecze. Jeśli jednak tak się nie stanie, kluby nie będą zobowiązane, by wysłać piłkarzy na zgrupowania kadr. Jest to zatem jasny sygnał, by zawiesić także piłkę reprezentacyjną.

Kadra “Biało-Czerwonych” w marcu nie wystąpi. W kontekście podopiecznych Jerzego Brzęczka, decyzja o odwołaniu meczów została podjęta już w czwartek.