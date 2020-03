Co dalej z Serie A? Poznaliśmy prawdopodobną datę wznowienia rozgrywek

Pierwotne ustalenia związane z powrotem najlepszych lig w kwietniu można powoli odrzucić w niepamięć. Epidemia koronawirusa nie daje o sobie zapomnieć, a z dnia na dzień między innymi we Włoszech pojawia się coraz większa liczba zgonów. Nic zatem dziwnego, że plany dotyczące wznowienia rozgrywek zostają przesunięte w czasie.

Potwierdził to Prezes włoskiej federacji piłkarskiej. Gabriele Gravina ujawnił, że nowy terminarz nadal jest w fazie przygotowywania. Najnowsze ustalenia UEFA wskazują, że wszystkie ligi powinny dobiec końca do czerwca 2020 roku, ale nadal nie ma pewności, czy uda się w tym czasie zakończyć wszystkie rozgrywki, biorąc pod uwagę ciągle zmieniającą się sytuację na całym świecie.

– Zaczęliśmy opracowywać terminarz, który mógłby rozpocząć się 3 maja, a zakończyć 30 czerwca. Jest prawdopodobne, że może to oznaczać również kilka spotkań w lipcu, dlatego zwróciliśmy się już do odpowiednich organów o przedłużenie tego terminu. Oczywiście weźmiemy pod uwagę europejskie rozgrywki klubowe i międzynarodowe okno, o które UEFA poprosiła w pierwszym tygodniu czerwca w celu rozegrania spotkań barażowych do EURO.

Gravina w wywiadzie także wyjaśnił, że w żadnym momencie nie rozważył rezygnacji z Serie A, także z powodu wielkiej straty finansowej dla klubów.

– Nigdy nawet nie zastanawiałem się nad zakończeniem sezonu w tym momencie, ponieważ odbierałoby to nadzieję fanom i wysłało negatywną wiadomość. Zwracam szczególną uwagę na dynamikę sportową, gospodarczą i społeczną, któremu towarzyszy poczucie optymizmu. Zwłaszcza sport i piłka nożna stanowią przebłysk nadziei, że możemy wrócić do normy. Musimy być przekonani, że możemy wznowić rozgrywki 3 maja. Jeśli nie możemy tego zrobić, będziemy działać dalej, ale musimy zakończyć sezon. Jeśli do tego nie dojdzie, kluby stracą około 700 milionów euro.