Brazylia: Udostępniają swoje stadiony dla chorych

Pandemia koronawirusa objęła już niemal cały świat, więc i wszędzie podejmowane są środki, które mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa lub łagodzenie skutków COVID-19. W Brazylii do pomocy ruszyły kluby oddając w ręce władz swoje stadiony i centra treningowe!

Brazylijski gigant medialny Globo podaje, że już, co najmniej, 10 klubów przyłączyło się do akcji wspierania lokalnych i krajowych władz w walce z koronawirusem. Sytuacja z dnia na dzień będzie się pogarszać, co może oznaczać kłopoty z przepustowością szpitali. Dlatego przez cały kraj trwa akcja pomocy ze strony największych.

Społeczna odpowiedzialność klubów

Athletico Paranaense udostępniło Arena da Baixada i centrum treningowe Caju. Jak podkreśla klub władze mogą wykorzystać wg własnego uznania. Głównie chodzi o leczenie ludzi, ale także wszelkie działania mające na celu zwalczanie koronawirusa.

Zespół z Kurytyby za przykład wskazał Wuhan, w którym w trakcie pandemii zbudowano kilkanaście szpitali interwencyjnych, by opanować sytuacje. W tym wypadku obiekty sportowe mogą spełniać taką rolę, zwłaszcza że jak Globo opisuje centrum treningowe Furacao, to wielki obiekt – 220 tysięcy metrów kwadratowych, gdzie znajduje się hotel z 65. pokojami, a także wszystko, co potrzebne dla gości centrum.

Athletico podkreśla, że wobec społecznej odpowiedzialności sportu chcą działać i pomagać lokalnym władzom, przyczyniając się w jakiś sposób do ograniczenia skutków epidemii.

Santos przeznaczył obiekt Vila Belmiro dla władz lokalnych, sugerując także, by jedna z sal w pomieszczeniach stadionu została przekształcona w tymczasowy szpital.

W tym samym kierunku poszło Corinthians otwierając swój obiekt. Głównie w celu oddawania krwi na rzecz potrzebujących. Poza tym od kilku dni zawodnicy Timao przebywają na domowych kwarantannach. Dlatego prezydent Andres Sanchez oddał do dyspozycji władz również centrum treningowe Parque Sao Jorge na potrzeby walki z koronawirusem.

Botafogo z własnej inicjatywy zaproponowało otwarcie stadionu olimpijskiego Engenhao na potrzeby chorych. To wszystko w obawie o przeciążenie szpitali, w których znajduje się coraz więcej zakażonych. Wg danych z wczoraj w całej Brazylii było 600 takich osób, z czego siedem zmarło. Klub z Rio nie miał oporów, gdyż – zgodnie z kwarantanną zalecaną przez brazylijską federację(CBF) – wszystkie rozgrywki są zawieszone przynajmniej do końca miesiąca.

Dwa centra i stadion

Jeszcze dalej poszły Cruzeiro i Sao Paulo FC. Oba kluby ofiarowały na rzecz władz dwa centra treningowe. Klub z Belo Horizonte ma również tą przewagę, że Campestre i Barro Preto znajdują się w strategicznych obszarach miasta, jak powiedział Emilio Brandi odpowiedzialny za finanse i administracje klubową. Z kolei SPFC oddało, oprócz dwóch centrów treningowych – Barra Funda i Cotia – również stadion Morumbi.

O mundo precisa ganhar essa. E somos todos do mesmo time, porque a luta pela vida está em jogo. A diretoria do Náutico disponibilizou, hoje, para o @governope, todas as instalações do seu Centro de Treinamento. Leitos, restaurante e sala de médicos (+) pic.twitter.com/I4lx173j6O — Náutico (de 🏠) (@nauticope) March 20, 2020

Do akcji przyłączyły się także kluby mniej znane w Europie – Nautico, Juventude, Bahia czy Fortaleza. Co ciekawe w tym ostatnim przypadku, również jeden z klubowych sponsorów ogłosił, że pomoże w transporcie ludzi oraz wszelkich materiałów do walki z pandemią.