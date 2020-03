Piłkarze czołowych ekip z Bundesligi zgodzili się na obniżkę wynagrodzenia!

Sytuacja wielu europejskich zespołów jest nieciekawa. Wszystko za sprawą koronawirusa. Na ten moment trudno prognozować, kiedy rozprzestrzenianie się wirusa zostanie zmniejszone do tego stopnia, by wznowić rywalizację na boisku. W związku z tym, kilka klubów musi poszukać funduszy, by pokryć pewne wydatki. Pewne porozumienia ze swoimi klubami osiągnęli zawodnicy Bayernu Monachium oraz Borussii Dortmund. Piłkarze zgodzili się bowiem na obniżkę wynagrodzenia.

O sytuacji zespołów w Bundeslidze niemieckie media dyskutują dość sporo. Sugeruje się, że kilka drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej tego kraju może upaść z powodu zawieszenia rywalizacji. Zespoły starają się pozyskać pieniądze z każdego możliwego źródła, a także próbują zredukować koszty w sektorach, gdzie pewne negocjacje są możliwe.

Kluby nie chcą podejmować drastycznych kroków w postaci zwolnień np. pracowników zajmujących się oprawą meczową. Dlatego też, pierwszym pomysłem na uzyskanie dodatkowych środków jest redukcja wynagrodzenia zawodników w momencie, gdy mecze nie są rozgrywane. Na zmniejszenie płac zgodzili się zarówno piłkarze Bayernu, jak i Borussii.

Jak informuje “Bild”, zawodnicy z Dortmundu mają zarabiać o 20% mniej. Dodatkowo, gracze mogą uzyskiwać mniejsze dochody w momencie, gdy mecze przebiegać będą bez udziału publiczności. W tym przypadku, pensja zawodników ma wynieść 90%. Takie zmiany pozwolą ekipie BVB zaoszczędzić nawet 2,3 miliona euro miesięcznie. Tym samym, aż 850 pracowników może zachować swoje stanowiska.

Na podobny układ poszli zawodnicy Bayernu, którzy także będą inkasować teraz o 20% mniej wynagrodzenia. Śladem czołowych drużyn ma pójść zespół Schalke, który przygotowuje się do rozmów z piłkarzami.