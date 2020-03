Zlatan Ibrahimovic mógł trafić do Championship?!

Tuż po sezonie MLS, Zlatan Ibrahimovic zapowiedział w mediach, iż jego przygoda z Los Angeles Galaxy dobiegła końca. O szwedzkiego napastnika mogły zatem starać się wszystkie kluby na świecie. Ostatecznie, Szwed powrócił do Milanu. Co ciekawe, Zlatan ponownie mógł zawitać w Anglii. Jak wyznał właściciel Leeds, zespół z Championship prowadził rozmowy z 38-latkiem.

Ponowna gra dla ekipy z Mediolanu wydawała się dla Ibrahimovicia całkiem rozsądną opcją. Milan gwarantował zawodnikowi pierwszy plac oraz istotną rolę drużynę. Biorąc pod uwagę wiek napastnika oraz występy przez prawie dwa lata w MLS, niewiele zespołów na takim poziomie mogło zaoferować piłkarzowi lepsze warunki do gry.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jak się okazuje, na brak propozycji Zlatan Ibrahimovic nie mógł narzekać. Właściciel Leeds, Andrea Radrizzani zdradził w wywiadzie dla Sky Sport Italia, iż przeprowadził rozmowę ze Szwedem w sprawie ewentualnej przeprowadzki do angielskiej ekipy – Rozmawiałem dość konkretnie ze Zlatanem. On mógł dostarczyć nam odpowiedni impuls. Ibrahimovic zadecydował jednak, że przejdzie do Milanu. Był bardzo szczery i transparentny wobec mnie.

Zlatan nie był jedynym wielkim piłkarzem, którego rozważała drużyna Leeds. Zespół z Championship rozważał także sprowadzenie Edinsona Cavaniego. Negocjacje w sprawie transferu Urugwajczyka spaliły jednak na panewce.