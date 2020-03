Słabszy, nie oznacza gorszy. Kibice Widzewa zebrali pokaźną sumę dla szpitali

Pandemia koronawirusa jest jedną z najpoważniejszych rzeczy, jaka spotkała tzw. “pierwszy świat” w ostatnich dekadach. Od dłuższego czasu próżno szukać dobrych informacji, a sytuacja staje się coraz poważniejsza. Jednym z nielicznych plusów jest to, że wszyscy starają się jednoczyć – także świat tej “największej” piłki.

Błaszczykowski, Lewandowski, Messi, Ronaldo, wiele klubów, których grą zachwycamy się na co dzień… Pomaga naprawdę multum osób i organizacji, ale nie oznacza to, że jedynie ci “wielcy” niosą wsparcie. Udowodnili to właśnie kibice łódzkiego Widzewa.

Początkowo zamierzano zebrać kwotę 19100 zł, nawiązującą symbolicznie do daty powstania klubu (1910). Akcja organizowana przez “Fanatyków Widzewa” oraz “Wiarę spod Zegara”przerosła jednak oczekiwania, bo założoną kwotę udało zebrać się w niecałą dobę.

Kibice Widzewa kolejny raz pokazali, jak wielką są siłą, a do akcji wkrótce dołączyły kolejne osoby, m.in. pani prezes, czy też byli i obecni piłkarze klubu. Środki zbierane na zakup szpitalom niezbędnego zaopatrzenia higienicznego, produktów przemysłowych czy spożywczych, sięgnęły ostatecznie (czyli po niecałym tygodniu) aż 110 tys. złotych.

– Na naszych kibiców zawsze można liczyć. Jestem dumna z tego, że zorganizowali tę zbiórkę i dziękuję całej widzewskiej społeczności za wielkie zaangażowanie w realizację tak ważnego i pięknego celu.Trudno powiedzieć, kiedy uda nam się pokonać koronawirusa, ale jestem pewna, że dzięki takim działaniom będziemy w stanie tego dokonać – dodała Martyna Pajączek, prezes Widzewa Łódź.