Nie chodzi o pieniądze. Włosi zdradzili, dlaczego Milik chce odejść z Napoli

Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że w kontekście piłki nożnej wiemy o wiele mniej, niż zazwyczaj. Storpedowane rozgrywki i niepewność finansowa wielu klubów nie przysłoniły jednak typowych “problemów”, do których można zaliczyć m.in. rozważania graczy odnośnie swojej przyszłości.

Do takich należy obecnie m.in. Arkadiusz Milik, którego rozmowy z Napoli w sprawie przedłużenia wygasającej w 2021 roku umowy wciąż stoją w martwym punkcie. Dlaczego? Domysłów było wiele: zbyt niskie zarobki, sytuacja sportowa klubu, etc…

Aurelio De Laurentiis chciałby zatrzymać Polaka w swoim klubie, mogąc zaoferować nawet cztery miliony euro za sezon gry. Pieniądze mają być jednak kwestią drugorzędną. Włoskie media poinformowały właśnie, że Polak nie chce być “opcją numer dwa” (nowy kontrakt podpisał niedawno Dries Mertens) i zamierza spróbować czegoś całkowicie nowego.

Czego? Konkretnie innej ligi. W grę wchodzi m.in. transfer do Anglii, Niemiec, czy też Hiszpanii. Przeczyłoby to wcześniejszym doniesieniom o możliwości przeniesienia się do któregoś z innych włoskich klubów. Od nowego sezonu napastnikiem Napoli zostanie Andrea Petagna, więc klub spod Wezuwiusza jest gotowy na odejście Polaka. Oczekiwana cena? 40 milionów euro. Jak myślicie, czy niedługo zobaczymy Milika w nowym otoczeniu?