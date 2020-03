Smalling wróci do Anglii? Zaskakujący kandydat walczy o stopera

Chris Smalling dość niespodziewanie w ubiegłym roku postanowił przenieść się do Włoch. Transfer Anglików do Serie A jest raczej rzadkością, a tym bardziej jeśli mówimy o obrońcy. Mimo to piłkarz doskonale sobie poradził w nowym otoczeniu, ale już niebawem może wrócić na stare śmieci. Zainteresowanie zawodnikiem wykazuje bowiem Arsenal.

Według doniesień włoskich dziennikarzy, Mikel Arteta planuje w letnim okienku przede wszystkim wzmocnienie swojej defensywy. Po tym jak nadal niepewna jest przyszłość Sokratisa, klub zamierza poszukać pewnych alternatyw do bloku defensywnego.

Co ciekawe, Roma nie ma w umowie z Manchesterem United zapisanej jakiejkolwiek klauzuli wykupu. Obie strony jednak ustaliły, że Smalling odejdzie za około 20 milionów funtów. Arsenal jest gotowy zaoferować o 5 milionów funtów więcej, co zaskoczyło klub z Włoch. Pytanie tylko jak zareagują „Czerwone Diabły”. Czy rzeczywiście zechcą otrzymać więcej pieniędzy i wzmocnić ligowego rywala, czy może pójdą inną drogą?

Smallinga obserwują także skauci Tottenhamu, Leicester oraz Evertonu. Klub z Emirates będzie musiał zatem rywalizować z wieloma zespołami i być może zwróci się do innego zawodnika. Marzeniem byłby oczywiście obrońca Lipska, Dayot Upamecano, ale jego alternatywą pozostaje Evan N’Dicka z Eintrachtu Frankfurt.