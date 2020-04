Powrót Sancheza przeszkodzi Manchesterowi United w dokonaniu wielkiego transferu?

W ostatnich miesiącach pojawia się wiele informacji związanych z transferem Jadona Sancho do Manchesteru United. Czy Anglik jednak rzeczywiście wróci do Anglii? Dość niespodziewanie ten transfer może pokrzyżować decyzja związana z Alexisem Sanchezem.

31-latek spędza obecnie czas na wypożyczeniu w Interze, ale nic na to nie wskazuje, że klub z Mediolanu – tym bardziej w obecnej sytuacji – zechce wykupić go na stałe. Napastnik przez kilka miesięcy walczył z kontuzjami, między innymi z urazem kostki. Łącznie trafił zaledwie jednego gola w 15 spotkaniach Serie A.

Nic zatem dziwnego, ze jakiś czas temu Ole Gunnar Solskjaer stwierdził, że zawodnik w czerwcu ponownie zawita do jego drużyny. Po powrocie na Old Trafford w lipcu Manchester United będzie zmuszony zapłacić Alexisowi Sanchezowi płatność lojalnościową w wysokości 1,1 miliona funtów, o czym donosili dziennikarze „Football Leaks”.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Te pieniądze nie są oczywiście sporym problemem. Gorzej to wygląda jednak jeśli weźmiemy pod uwagę pensje gracza na poziomie 375 tysięcy funtów tygodniowo. Dodatkowo Sancheza zapisany bonus w postaci 75 tysięcy funtów za każdy mecz. To może na dobre zamknąć temat przenosin Sancho do Manchesteru.

Zawodnik Borussii nie tylko bowiem kosztowałby około 130 milionów euro, ale także chciałby pobierać wielkie wynagrodzenie, a z tym, biorąc pod uwagę scenariusz pozostania Chilijczyka w zespole, może być spory kłopot.