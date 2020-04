Poważne problemy we francuskiej piłce. Canal+ nie chce zapłacić za prawa do transmisji!

To było kwestią czasu. Wiele federacji piłkarskich ustala z telewizją prawa do transmisji w taki sposób, że transze są płacone co pewien czas. Ligue de Football Professionnel ustaliła z Canal+ płatność ostatniej transzy do 5 kwietnia. Telewizja z powodu kryzysu nie zamierza w tym termin przelać pieniędzy.

Dwóch nadawców posiada prawa do transmisji Ligue 1 oraz Ligue 2. Mowa o wspomnianym wcześniej Canal+ oraz BeIN Sport. Wpływy z tej pierwszej firmy są dla francuskiej piłki o wiele istotniejsze. Z tytułu ostatniej transzy, Canal+ miał przelać 110 milionów euro, z kolei BeIN Sport ma do zapłaty 42 miliony euro.

Jak poinformował Maxime Saada, dyrektor naczelny francuskiego Canal+, telewizja ma poważne kłopoty finansowe, dlatego przelew 5 kwietnia jest niemożliwy – Na naszą działalność płatnej telewizji ma ogromny wpływ osłabienie atrakcyjności ofert sportowych. Przychody z reklam spadają drastycznie. Wpływa to oczywiście na międzynarodową telewizję. W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do podjęcia niezbędnych kroków w celu złagodzenia finansowego kryzysu.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Według doniesień L’Equipe, BeIN Sport także ma przekazać 5 kwietnia ustaloną kwotę. Wygląda na to, że obaj nadawcy przesuną termin płatności na 5 czerwca. Dwa miesiące opóźnienia może drastycznie wpłynąć na funkcjonowanie drużyn z dwóch czołowych lig we Francji.