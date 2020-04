Sztywny termin zakończenia rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy!

Cały czas trwa dyskusja w sprawie dokończenia sezonu. Dotyczy to także rozgrywek Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Jak wyznał prezydent UEFA, Aleksandar Ceferin, oba turnieje muszą zakończyć się do 3 sierpnia. Będziemy zatem świadkami wyścigu z czasem.

Dużo pomysłów pojawia się w sprawie dogrania poszczególnych lig czy europejskich zmagań. Coraz częściej można usłyszeć sugestię, iż w sprawie wyłonienia zwycięzców LM i LE zadecyduje turniej Final Four czy nawet Final Eight. Przy takim rozwiązaniu, nie będą obowiązywać mecze rewanżowe ćwierćfinałów czy półfinałów. Tym samym, zaoszczędzi się kilka terminów, które mogą zostać wykorzystane.

Powyższe rozwiązanie nie wyklucza Aleksandar Ceferin – Możemy grać na podstawie obecnego systemu, ale nie wykluczamy rywalizacji, w których o awansie będzie decydował jeden mecz, rozegrany na neutralnym boisku. Na ten moment, Final Eight czy Final Four to są tylko opcje.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Jak wyznał prezydent UEFA, wszystkie europejskie rozgrywki muszą zakończyć się do 3 sierpnia – Musimy zamknąć sprawę do 3 sierpnia. Zarówno w kontekście Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy. To niezwykle trudna sytuacja. Jesteśmy elastyczni w terminach i godzinach rozpoczęcia. Jeśli kryzys minie wcześniej, to oczywiście wznowimy zmagania wcześniej.

Najistotniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo piłkarzy – Jedyna zła decyzja, jaka zostałaby podjęta, to wznowienie rywalizacji w momencie, gdy zagraża ona zdrowiu i bezpieczeństwo zawodników. Mowa także o kibicach i sędziach. Jeśli jednak będą odpowiednie warunki, to nie widzę problemu.