Zawodnicy Premier League ruszyli z wielkim projektem!

Kilka dni temu, angielskie media informowały o inicjatywie, jaka wyszła z rąk Jordana Hendersona. Zawodnik Liverpoolu skontaktował się z kapitanami innych drużyn Premier League, by stworzyć projekt, który pomoże w walce z koronawirusem. Efektem rozmów jest #PlayersTogether – kampania, który okaże wsparcie wszelkiego typu akcjom charytatywnym NHS.

Obniżanie wynagrodzeń w europejskich zespołach jest obecnie na porządku dziennym. Jak na razie, gracze z Premier League niespecjalnie zostali dotknięci cięciami. Powstał już jednak pomysł, by zredukować pensje zawodników o 30% w skali roku. Na to do końca nie chcą zgodzić się przedstawiciele Stowarzyszenia Zawodowych Piłkarzy (PFA), którzy podkreślają, iż obniżenie płac może wpłynąć na funkcjonowanie państwa. Mowa oczywiście o pieniądzach, które trafiają do skarbu z tytułu podatków.

Wypowiedzi niektórych zawodników sugerują, iż gracze podzielają opinię stowarzyszenia. Piłkarze chcą sami pomóc najbardziej potrzebującym. W związku z tym, powstał projekt #PlayersTogether, który zrzesza ogromną liczbę graczy Premier League.

Celem tej inicjatywy jest oczywiście wsparcie, które będzie okazywane NHS Charities Together. Organizacja zrzesza wiele akcji charytatywnych. Tym samym, pieniądze przekazywane przez zawodników będą trafiać do osób, które muszą obecnie zmagać się z ogromnymi kłopotami.