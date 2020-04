Pierwsze obniżki wynagrodzeń w Lechii

Po przerwaniu rozgrywek polskie kluby znalazły się w trudnej sytuacji. W każdym zespole rozpoczęły się negocjacje w sprawie obniżek wynagrodzeń, które będą niezbędne, aby drużyny nadal funkcjonowały. Tyczy się to oczywiście także Lechii Gdańsk, która szuka oszczędności gdzie popadnie.

Z tego powodu zareagować postanowili zarządcy klubu. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, ich obniżka wynagrodzeń została ustalona na 50% – póki co do czerwca tego roku.

– Jako zarząd jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie klubu w tej bezprecedensowej sytuacji i to jest nasz priorytet. Nie mamy innej możliwości, jak tylko poszukać oszczędności wewnątrz klubu na czas, kiedy nie możemy grać. Zaczynamy od siebie, mimo że pracujemy więcej niż zwykle. Nie możemy udawać, że nic się nie zmieniło, bo z naszej perspektywy zmieniło się wszystko i ta sytuacja wymaga radykalnych działań – stwierdził Adam Mandziara, prezes Lechii Gdańsk.

Prezes klubu ma zatem nadzieje, że za ich przykładem podążą także piłkarze. W najbliższych dniach ma dojść do rozmów z zawodnikami oraz innymi pracownikami klubu o zmniejszeniu wynagrodzeń na najbliższe trzy miesiące. Obniżki miałyby rzekomo obowiązywać od 14 marca do pierwszego meczu ligowego, jednak nie dłużej niż do zakończenia sezonu lub do 30 czerwca 2020 roku.

Czy jednak gracze Lechii zechcą pójść na taki układ, jeśli w przeszłości klub spóźniał się z wypłatami, tak jak miało to miejsce ze Sławomirem Peszko i Rafałem Wolskim? Raczej będzie o to trudno, aby podążyli oni tą samą drogą jak piłkarze Śląska Wrocław czy Wisły Kraków.