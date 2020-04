Przyszłość Brzęczka wyjaśniona!

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień na temat przyszłości Jerzego Brzęczka w roli szkoleniowca reprezentacji Polski. Przesunięcie EURO 2020 sprawiło, że Zbigniew Boniek stanął przed dylematem, jaką podjąć decyzje w sprawie dalszej współpracy z selekcjonerem. Wydaje się jednak, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Pierwotnie kontrakt Brzęczka obowiązywał do końca mistrzostw Europy. Zmiana terminu przez UEFA na kolejny rok nieco to skomplikowała. Zbigniew Boniek wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru pozostawiać nowego prezesa związku z niepotrzebnym problemem. Druga kadencja aktualnego szefa PZPN wygasa w październiku, ale pojawiają się doniesienia mówiące o przedłużeniu jej jeszcze na jakiś czas.

Według informacji Romana Kołtonia, dziennikarza zaprzyjaźnionego z prezesem PZPN, w ciągu kilku kolejnych dni ma dojść do podpisania nowej umowy z Brzęczkiem do grudnia tego roku. Dalsze losy selekcjonera będą zależne zatem od jesiennej Ligi Narodów, w której spotkamy się z Holandią, Włochami oraz Bośnią. Jeśli wyniki będą pozytywne, wówczas zapewne dojdzie do kolejnego porozumienia aż do końca EURO. Kołtoń zaznacza, że utrzymanie się w tej dywizji pozwoli na zachowanie posady.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Poniekąd jest to zrozumiała decyzja i, po pierwszych informacjach dotyczących przedłużonej kadencji Bońka, dość spodziewana. To także odpowiedni sygnał dla piłkarzy, którzy do tej pory nie mieli pojęcia, co dalej.