Jan Vertonghen nie wyklucza rozstania z Tottenhamem

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Jana Vertonghena. Belgijski defensor ma ważną umowę z Tottenhamem tylko do końca czerwca 2020 roku. Piłkarz w rozmowie z mediami nie wykluczył przeprowadzki do innego kraju, oznajmiając także, iż chce nauczyć się nowego języka.

Od momentu przejęcia “Kogutów” przez Jose Mourinho, Jan Vertonghen dość często występuje na pozycji lewego obrońcy. Belg jest ważnym ogniwem londyńskiego zespołu, co potwierdza liczba rozegranych spotkań. W Premier League, 32-latek wystąpił w dziewiętnastu meczach.

Nadal nie wiadomo, gdzie będzie grać defensor w kolejnym sezonie. Obecny kontrakt z Tottenhamem obowiązuje do końca przerwanej kampanii, choć można przypuszczać, że w związku z możliwym przedłużeniem rozgrywek, piłkarz zostanie w stolicy Anglii nieco dłużej.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

W rozmowie z mediami, Vertonghen poruszył temat swojej przyszłości – Zamierzam dalej grać w Europie. Chcę także nauczyć się nowego języka. Hiszpania oraz Włochy to jakieś opcje. Istotną rolę odegra także długość kontraktu. Chciałbym związać się z odpowiednim klubem. Może być to Tottenham, ale nie wykluczam innych opcji. Warunek jest natomiast jeden. Musi to być zespół z ambicjami. Gra w Europie odgrywa ważną rolę, gdyż liczę na występy w drużynie narodowej.