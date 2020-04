LaLiga: “Jeśli zespoły odmówią gry, przegrają walkowerem”

Co dalej z ligą hiszpańską? Prezes rozgrywek Javier Tebas podczas wideokonferencji zdradził szczegóły zakładanego planu na dokończenie sezonu.

Jeszcze na początku kwietnia prezes LaLiga rozważał nawet opcję powrotu rozgrywek pod koniec maja. Epidemia koronawirusa w Hiszpanii jednak nie ustaje, a liczba dziennych zakażeń w kraju wciąż przekracza sześć tysięcy. Alternatywami tej daty wznowienia sezonu były 6 czerwca i 28 czerwca. Możliwe, że powrót ligi będzie miał miejsce dopiero w najpóźniejszym wyznaczonym terminie.

– Pierwszym etapem, gdy tylko ogłoszono stan wyjątkowy, było przedłużenie kalendarza, abyśmy mogli wrócić do pociągu i grać. Musieliśmy to zaplanować z UEFA i resztą lig europejskich. Po ustaleniu harmonogramu rozpoczęliśmy drugą fazę, która polega na ocenie strat, które ponieślibyśmy, gdybyśmy nie grali lub musielibyśmy grać za zamkniętymi drzwiami. Trzecią fazą było opracowanie protokołu, kiedy i jak wrócimy do szkolenia. Czwarta faza to protokół, w jaki sposób będziemy grać za zamkniętymi drzwiami. – wyznał Javier Tebas.

Wiele klubów ze względu na obecną sytuację wciąż boi się o zdrowie swoich piłkarzy. Według prezesa LaLiga, drużyny nie będą miały jednak wyboru, jeśli decyzja o wznowieniu zostanie podjęta.

– Jeśli klub odmówi gry, gdy władze stwierdziły, że jest w porządku, przegrają mecze [walkowerem] – dodał prezes rozgrywek LaLiga.