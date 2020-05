W Serie A będą spadki i awanse. Niezależnie od sytuacji

Kilka lig już zakończyło sezon, uznając aktualną tabelę. W Eredivisie panująca pandemia uchroniła najsłabsze drużyny przed spadkiem. Takiego scenariusza nie zakładają we Włoszech. Podczas kolejnej kampanii w Serie A nadal będzie dwadzieścia drużyn, przy czym zachowane zostaną procedury awansów oraz spadków.

Cały czas intencją władz włoskiej piłki jest wznowienie rozgrywek. Niektóre federacje powoli zdają sobie sprawę, iż gra w piłkę w najbliższych miesiącach może być niemożliwa. Dlatego też, decyzję o zakończeniu sezonu podjęła w ostatnim czasie Ligue 1.

Jak na razie, Serie A nie zamierza pójść śladem Francuzów. Prowadzone są jednak rozmowy w sprawie ewentualnego planu B. Według informacji Sky Sport Italia, osoby decydujące za futbol we Włoszech doszły do wniosku, iż nawet w momencie, gdy sezon nie będzie dokończony, liczba drużyn w Serie A pozostanie taka sama, przy zachowaniu awansów oraz spadków.

To bardzo dobra wiadomość dla Benevento. Ekipa prowadzona przez Filippo Inzaghiego jest na dobrej drodze, by wywalczyć promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zupełnie inne nastroje panuję m.in. w Brescii. Zespół beniaminka Serie A ma nikłe szanse na utrzymanie.