Gareth Bale sugeruje przeprowadzkę do MLS!

Kryzys wywołany koronawirusem mocno komplikuje plany klubom oraz zawodnikom. Real Madryt od jakiegoś czasu próbuje znaleźć zespół, który wykupiłby z ekipy “Królewskich” Garetha Bale’a. Przy kłopotach finansowych w świecie piłki, zapewne niewiele europejskich drużyn wyrazi jakąkolwiek chęć sprowadzenia Walijczyka. W związku z tym, całkiem możliwy wydaje się przeprowadzka piłkarza do Stanów Zjednoczonych. Gry w MLS nie wyklucza sam Gareth Bale.

Jeszcze jakiś czas temu, liga chińska była najbardziej realnym kierunkiem dla Bale’a. Tylko kluby z Azji były w stanie spełnić finansowe wymagania 30-latka. Zmiana przepisów w Chinach, która dotyczyła limitu wydatków na pensje spowodowała, iż Gareth zapewne nie przeniesie się w te rejony.

Całkiem możliwy wydaje się natomiast transfer do MLS. O ewentualnych przenosinach wypowiedział się nawet sam zawodnik podczas podcastu The Hat-Trick – MLS? To liga, która cały czas się rozwija. Coraz więcej piłkarzy wyraża chęć gry właśnie w tych rozgrywkach. Ja również należę do tych zawodników. Uwielbiam podróże do Los Angeles w czasie wakacji. Gdy tam przebywam, często gram w golfa.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Obecny kontrakt Bale’a z Realem Madryt obowiązuje do końca sezonu 2021/2022. Zespół “Królewskich” liczy na to, iż Walijczyk opuści drużynę, co spowoduje znaczące odciążenie wydatków na pensje.