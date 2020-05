Ogromny pech młodzieżowego reprezentanta Polski. Poważny uraz napastnika

Zerwane więzadła krzyżowe dla piłkarzy to jeden z najgorszych urazów. Przekonał się o tym chociażby Arkadiusz Milik, który długo dochodził do siebie po problemach zdrowotnych. Jedna taka kontuzja daje nadzieje, że za kilka miesięcy wróci się na najwyższy poziom, ale dwie w ciągu niespełna roku? Brzmi to jak prawdziwy dramat.

Niestety, taka sytuacja dopadła Michała Górala. 20-latek w sierpniu zerwał więzadła krzyżowe w prawej nodze i musiał przejść operację. Od tamtego momentu przez dłuższy czas dochodził do siebie i miał ogromną chęć na powrót do gry. Pandemia koronawirusa i zawieszenie rozgrywek sprawiły, że być może nawet pojawiły się pewne szanse na występy w tym sezonie.

Jednak życie napisało inny scenariusz. Góral na pierwszym treningu Zagłębia Sosnowiec po powrocie do zajęć wraz z nowym trenerem Krzysztofem Dębkiem ponownie nabawił się podobnego urazu – tym razem w lewej nodze.

Piłkarza czeka zatem ponownie kilka miesięcy przerwy. Poprzednim razem były zawodnik Legii pauzował od sierpnia do stycznia i do tego momentu dochodził do siebie. Młodzieżowy reprezentant Polski ostatni mecz rozegrał w sierpniu.