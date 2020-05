Dynamo Drezno z 2. Bundesligi objęte kwarantanną

Już za niecały tydzień mają zostać wznowione mecze w Bundeslidze oraz 2. Bundeslidze. Swojego spotkania na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej nie rozegrają piłkarze Dynama Drezno. Całą drużynę objęto kwarantanną. Jest to efekt dwóch pozytywnych testów w zespole.

Pierwszy przypadek w klubie pojawił się w trakcie wstępnej serii testów. Zakażony zawodnik został odizolowany od reszty. Na początku maja ponownie przebadano drużynę, a wyniki badań nie wskazały nowych przypadków. W związku z tym, zespół wrócił w zeszły czwartek do treningów.

Wspólne przygotowania Dynama Drezno do wznowienia rozgrywek nie trwały długo. Klub poinformował o dwóch nowych zakażeniach. Choć przepisy nie nakazują izolacji wszystkich piłkarzy, ale tylko tych, co mają pozytywne wyniki, to podjęto decyzję, by nałożyć dwutygodniową kwarantannę na zawodników, sztab trenerski, a także inne osoby związane z ekipą.

Dynamo Drezno z pewnością nie zagra zatem spotkania z Hannoverem, które zaplanowano na 17 maja. Niemożliwy jest także mecz w wyznaczonym terminie z Furth. Trudno sobie wyobrazić, by po czternastodniowej kwarantannie, zespół rozegrał również rywalizacje z Bielefeld oraz Stuttgartem.