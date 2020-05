Arka traci ważnego piłkarza

Od kilku dni Arka Gdynia przechodzi wielką rewolucje. Zmiana właściciela, trenera i sztabu szkoleniowego. Nic zatem dziwnego, że klub rozstaje się także z zawodnikami. Wśród nich dość niespodziewanie znalazł się jednak Christian Maghoma.

Bolesna strata

Kongijczyk w tym sezonie pełnił rolę podstawowego gracza zespołu i z pewnością jest to spore zaskoczenie. Kontrakt z graczem został rozwiązany za porozumieniem stron. Zgodnie z informacjami „Super Ekspresu”, powodem były sprawy prywatne oraz pensja.

Partnerka zawodnika, która przebywa obecnie w Londynie, niebawem spodziewa się dziecka. Piłkarz z tego powodu nie mógłby skupić się na futbolu, a podczas obecnej sytuacji podróże do stolicy Anglii (wymagana byłaby oczywiście kwarantanna) nie wchodzą grę.

Obie strony zatem postanowiły na kompromis i rozwiązały kontrakt. Ireneusz Mamrot oczekuje przede wszystkim od zawodników całkowitego oddania w walce o utrzymanie. Sytuacja Arki jest niezbyt dobra, ale już nie takie scenariusze pisał futbol w przeszłości.

Arka dogadana z piłkarzami

Ponadto Arka powiadomiła, że doszła do porozumienia ze wszystkimi piłkarzami w sprawie obniżki wynagrodzeń.

– Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA z końca marca, kluby były uprawnione do obniżenia wynagrodzenia piłkarzy o 50 proc., jednak do kwot nie niższych niż 10 tys. zł brutto w przypadku umów o pracę lub umów cywilnoprawnych dla zawodników nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 10 tys. zł netto dla piłkarzy rozliczających się z klubami na podstawie faktury VAT. Uregulowanie zaległych wynagrodzeń nastąpi zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Radą Drużyny – czytamy w oświadczeniu klubu.