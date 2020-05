Będą awanse i spadki w niższych angielskich ligach?!

Władze EFL podjęły istotną decyzję w sprawie przerwanego sezonu 2019/2020. Intencją federacji jest, by na koniec kampanii nastąpiły zarówno awanse w poszczególnych ligach, jak również spadki. Za ostatecznym rozwiązaniem tej kwestii zagłosować muszą jeszcze zespoły z Championship, League One oraz League Two.

Wydaje się, że znacznie łatwiej podjąć decyzję o zakończeniu sezonu bez dogrywania spotkań w niższych ligach. Dlatego też, kilka federacji bierze pod uwagę taką ewentualność. Jak to wygląda w Anglii? EFL ma nadzieję, że uda się dokończyć kampanie w trzech ligach – Championship, League One oraz League Two.

Będą awanse i spadki

Co ciekawe, niezależnie od przebiegu wydarzeń, zachowana ma zostać procedura awansów i spadków. Tym samym, nawet w sytuacji, gdy nie uda się dokończyć zmagań w danej lidze, mają obowiązywać obecne zasady.

Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Za inicjatywą EFL musi zagłosować 51% zespołów z trzech opisywanych lig.

Faza play-off także będzie

EFL nie zamierza rezygnować z organizacji play-offów. Z tą różnica, że w tej fazie nie będzie więcej, niż cztery drużyny. Jeśli sezon zakończy się bez rozegrania wszystkich spotkań, to o układzie tabeli zadecyduje nieważony system punktów za mecz.