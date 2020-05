Lechia Gdańsk wzięła przykład z Borussii…

Lechia Gdańsk postanowiła wziąć przykład z Borussii Mönchengladbach. Trybuny klubowego stadionu mogą wypełnić podobizny fanów.

Tekturowi kibice

O Borussii Mönchengladbach jest ostatnio głośno na całym świecie. Bynajmniej nie z powodu spraw sportowych, a sposobu zapełnienia trybun. W związku z brakiem wstępu dla kibiców, każdy z nich mógł kupić wejściówkę na mecz. Choć fani nie mogli się pojawić na trybunach, ustawiono tam ich podobizny. Co więcej, akcja miała na celu wsparcie finansowe dla lokalnych drukarni.

Lechia wzięła przykład z Niemiec

Podobną akcję postanowili przeprowadzić włodarze Lechii Gdańsk. Za 75 złotych każdy kibic klubu może wykupić podobiznę wykonaną na płycie PCV. Po zakończeniu sezonu, trafią one do fanów na pamiątkę.

– Od wielu kibiców otrzymujemy sygnały, że chcą wesprzeć klub. Z drugiej strony zawodnicy potwierdzają w wywiadach, że gra bez kibiców różni się od normalnej rywalizacji. Postanowiliśmy połączyć potrzeby kibiców i piłkarzy. Jeszcze przed meczem derbowym każdy może przesłać nam swoje zdjęcie, a my zadbamy o to, aby wygodnie zasiadł na stadionie i mógł oglądać wszystkie mecze do końca obecnego sezonu. Dla naszych kibiców przewidzieliśmy miejsca na tzw. „trybunie żółtej”. Podobnie jak w przypadku wirtualnych biletów liczymy, że kibice dopiszą i pojawią się licznie na stadionie – jak na derby Trójmiasta przystało – powiedział w klubowym komunikacie Arkadiusz Bruliński, dyrektor Działu Komunikacji i Marketingu Lechii Gdańsk.

W najbliższej kolejce Lechia Gdańsk zmierzy się na własnym stadionie z Arką Gdynia. Spotkanie w ramach PKO Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę o 17:30 i będzie pierwszym z udziałem podobizn fanów.