Lech znalazł następcę Gytkjaera?!

Kontrakt Christiana Gytkjaera z Lechem wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Duńczyk nie ma zamiaru podpisać nowego zobowiązania i po ostatnim meczu rozgrywek zostanie wolnym agentem. Nic zatem dziwnego, że klub z Poznania szuka już następcy dla 30-latka.

Lech rusza na zakupy do Szkocji

Lech według informacji szkockich mediów wykazuje zainteresowanie napastnikiem Hibernian – Florianem Kamberim. Albańczyk w 2018 roku trafił do Szkocji z Grasshopper Zurych. W sezonie 2019/2020 jego talent zauważył Steven Gerrard, który wypożyczył go w styczniu do końca obecnego sezonu. Podczas obecnej kampanii 25-latek zanotował we wszystkich rozgrywkach 9 bramek i 6 asyst.

Glasgow nie ma zamiaru póki co wykupić tego zawodnika na stałe, a w umowie wypożyczenia zawodnika brakowało takiej opcji. Wygląda więc na to, że póki co ten temat zostaje zamknięty.

Zainteresowanie innych klubów

Taką sytuacje może wykorzystać Lech, który latem musi znaleźć napastnika do swojej drużyny. Zainteresowanie Kamberim wykazuje także Brentford oraz kluby z pierwszej i drugiej Bundesligi.

Kontrakt napastnika wygasa w 2022 roku. Na ten moment zawodnik jest wyceniany na 600 tysięcy euro.