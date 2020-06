Eintracht Frankfurt – Mainz. Typy, kursy (6.06.2020)

Eintracht Frankfurt – Mainz – trzeba przyznać, że to spotkanie dla prawdziwych koneserów Bundesligi. Czy drużyna Adiego Huttera zbliży się do miejsc dających grę w pucharach? A może to ich rywale odskoczą od strefy spadkowej?

Eintracht Frankfurt – Mainz zapowiedź

Pierwsze mecze po wznowieniu rozgrywek nie były udane dla zespołu z Frankfurtu. W ostatnim czasie wydaje się jednak, że zespół już jest gotowy do dalszych starć w ramach Bundesligi. Poprzednie dwa mecze Eintrachtu – z Wolfsburgiem i Werderem – zakończyły się zwycięstwami. Wydaje się, że po tym spotkaniu podopieczni Adiego Huttera przedłużą serię zwycięstw do trzech.

Z kolei Mainz coraz bardziej zbliża się do strefy spadkowej – nie wygrał żadnego z czterech meczów po powrocie ligi, tylko dwa remisując. Drużyna znajduje się na 15. miejscu, czyli zaledwie punkt nad strefą spadkową. Można powiedzieć, że piłkarze czują na plecach oddech rywali z Fortuny Dusseldorf i Werderu Brema.

W ostatnim pojedynku między zespołami górą był Mainz, mimo przewagi drużyny z Frankfurtu przez pewien czas. W grudniu Eintracht prowadził już 1:0, aczkolwiek gra przez pół meczu w osłabieniu po czerwonej kartce Dominika Kohra sprawiła, że zespół stracił przewagę i przegrał na wyjeździe 1:2. Teraz drużyna z Frankfurtu jest faworytem ze względu na ostatnią falę wznoszącą, a w zespole rywali nie widać w kolejnych meczach żadnej poprawy.

Eintracht Frankfurt – Mainz kursy bukmacherów

Bukmacherzy przewidują w tym meczu wygraną Eintrachtu (kurs 2.04). Mainz ma zdecydowanie mniejsze szanse, które oceniono na 3.40. Z kolei możliwość remisu wynosi 3.65.

Eintracht Frankfurt – Mainz typy

Dobrą dyspozycję strzelecką w ostatnim czasie demonstruje Andre Silva. Piłkarz Eintrachtu trafił do siatki w trzech ostatnich spotkaniach. Może tak będzie i tym razem?

Eintracht Frankfurt – Mainz | Typ: wygrana Eintrachtu @2.04

Eintracht Frankfurt – Mainz | Typ: Andre Silva strzeli gola @2.53

