Celta Vigo – Villarreal. Typy, kursy (13.06.2020)

Celta Vigo w pierwszym meczu po powrocie hiszpańskich rozgrywek zmierzy się z Villarrealem. Czy zespół z Galicji pokona Villarreal i zrobi krok w kierunku walki o utrzymanie?

Celta Vigo – Villarreal zapowiedź

W ostatnich pięciu meczach przed zawieszeniem LaLiga Celta zdobyła dziewięć punktów. Zespół nie przegrał żadnego spotkania, dwa wygrywając i trzy remisując. Podopieczni Oscara Garcii byli w stanie zdobyć trzy punkty z Sevillą i jeden z Realem Madryt, jednak ich sytuacja w lidze wciąż nie wygląda najlepiej. Z 26 punktami na koncie, zespół zajmuje 17. miejsce, tuż nad strefą spadkową.

Tymczasem Villarreal na jedenaście kolejek przed końcem, wciąż może włączyć się do walki o europejskie puchary. “Żółta Łódź Podwodna” zajmuje 9. miejsce w lidze i do miejsc gwarantujących udział w Lidze Europy traci pięć punktów. Nie jest to duża strata, aczkolwiek mecz z Celtą udowodni, w jakiej fizycznej dyspozycji znajdują się piłkarze Javiera Callejy.

Trudno określić faworyta tego spotkania, gdyż nie wiadomo, jak piłkarze obu drużyn spędzili czas zawieszenia rozgrywek. Dopiero po tym pojedynku będzie jasne, który z zespołów ma większe szanse na to, by osiągnąć swój cel.

Celta Vigo – Villarreal kursy

Bukmacherzy oceniają szanse wygranej obu zespołów po równo. Kurs na triumf zarówno Celty, jak i Villarrealu wynosi 2.63. Z kolei możliwość remisu oceniono na 3.20.

Celta Vigo – Villarreal typy

Gerard Moreno jest najlepszym strzelcem Villarrealu w tym sezonie. Mecz z Celtą, jeśli zespół będzie w dobrej dyspozycji, powinien być okazją dla Hiszpana do powiększenia dorobku bramkowego. Poza tym, prawdopodobne wydaje się to, że obie drużyny w tym meczu trafią do siatki.

Celta – Villarreal | Typ: Gerard Moreno strzeli gola @2.90

Celta – Villarreal | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.72

