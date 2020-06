PKO BP Ekstraklasa: Multiliga. Trasmisja LIVE, gdzie oglądać online?

Przed nami ostatnia kolejka rundy zasadniczej PKO BP Ekstraklasy. Wielu kibiców z pewnością bardzo dobrze wie, co to oznacza. Wszystkie mecze rozgrywane będą w tym samym czasie. Co zrobić, by nie przegapić najważniejszych momentów poszczególnych spotkań? Można włączyć Multiligę.

Multiliga transmisja LIVE

Wyniki 29. serii gier ekstraklasy spowodowały, że sprawa podziału tabeli jest rozstrzygnięta. Żadna z drużyn znajdująca się aktualnie poza czołową ósemką nie może liczyć już na awans do grupy mistrzowskiej.

Nie oznacza to jednak, że w niedzielę zabraknie emocji. Kilka spotkań zapowiada się bowiem niezwykle emocjonująco. Będąca na szóstym miejscu Jagiellonia zagra na własnym obiekcie z Piastem. Z kolei walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zmierzy się z Wisłą Kraków.

W innych niedzielnych spotkaniach m.in. Cracovia zagra z Wisłą Płock, Górnik Zabrze z Legią Warszawa, a Pogoń Szczecin z Lechią Gdańsk.

Multiliga. Gdzie oglądać?

Dla kibiców, którzy nie chcą przegapić żadnych istotnych momentów w 30. kolejce ekstraklasy, idealnym rozwiązaniem jest Multiliga. Już od godziny 17:00 w Canal+Sport oraz Canal+Sport 3 rozpocznie się studio poprzedzające ostatnią serię gier. Transmisje można także oglądać na platformie nc+GO.

Multiliga na żywo

O 18:00 zabrzmi gwizdek na ośmiu stadionach w Polsce. Ze względu na obowiązujące zasady, mecze odbędą się bez udziału kibiców.