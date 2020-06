Sandecja Nowy Sącz – Odra Opole. Typy, kursy (16.06.2020)

Sandecja Nowy Sącz w najbliższej kolejce zagra na własnym stadionie z Odrą Opole. Czy podopieczni Tomasza Kafarskiego wskoczą do strefy barażowej? A może to zespół Dietmara Brehmera sprawi kolejną sensację.

Sandecja Nowy Sącz – Odra Opole zapowiedź

Sandecja po przerwie pokazuje, że jeszcze jest w stanie włączyć się do walki o awans do ekstraklasy. Drużyna z Nowego Sącza wygrała z dwoma GKS-ami – z Bełchatowa i Jastrzębia. Dzięki dwóm wygranym podopieczni Tomasza Kafarskiego awansowali z dolnej części tabeli na siódme miejsce. W tej chwili Sandecja traci do miejsc gwarantujących baraże o ekstraklasę tylko jeden punkt.

Tymczasem Odra wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Z 27 punktami na koncie drużyna z Opola zajmuje 16. miejsce. Podopieczni Dietmara Brehmera w ostatniej kolejce jednak zaskoczyli i pokonali Wartę Poznań 2:0.

Faworytem tego spotkania wydaje się Sandecja, Patrząc jednak na to, że Odra wykazuje determinację w walce o utrzymanie, starcie może okazać się ciekawe i niekoniecznie jednostronne.

Sandecja Nowy Sącz – Odra Opole kursy

Bukmacherzy sądzą, że Sandecja ma minimalnie większe szanse w tym pojedynku (kurs 2.49). Z kolei kurs na wygraną Odry wynosi 2.84, a na remis 3.10.

Sandecja Nowy Sącz – Odra Opole typy

Sandecja na własnym stadionie jest bardziej skuteczna, a w meczu z Odrą raczej wykorzysta błędy rywali. Oba zespoły w ostatnim czasie trafiały do siatki w pierwszej połowie, więc może w tym meczu więcej goli padnie do 45. minuty.

Sandecja – Odra | Typ: Sandecja strzeli powyżej 1,5 goli @2.34

Sandecja – Odra | Typ: Pierwsza połowa z największą liczbą goli @3.20

