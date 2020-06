Wymiana na linii Barcelona-Juventus nadal możliwa!

W wyniku kryzysu, który jest efektem panującej pandemii, wiele europejskich ekip porzuci realizacje wielkich transferów gotówkowych na rzecz wymian. Niewykluczone, że taką transakcję zrealizują Barcelona oraz Juventus. Nadal trwają bowiem rozmowy w sprawie przeprowadzki Arthura do Turynu. W drugą stronę miałby powędrować Pjanic.

Pomocnik “Dumy Katalonii” jest jednym z celów transferowych “Starej Damy” na letnie okno. Przedstawiciele Juventusu naciskają na to, by 23-latek trafił do Serie A. Problem w tym, że sam zawodnik niechętnie spogląda na takie przenosiny.

Juventus przekona wynagrodzeniem?

Mimo stanowiska piłkarza, zarząd “Starej Damy” nie porzuca nadziei w kwestii sprowadzenia pomocnika. Jak informuje Gianluca Di Marzio, ekipa z Turynu prowadzi rozmowy z przedstawicielami Arthura i zamierza przekonać gracza atrakcyjnymi zarobkami.

Arthur może liczyć na zarobki rzędu 5 milionów euro za sezon, jeżeli zdecyduje się na transfer do Juventusu.

W drugą stronę Pjanic

Zarówno Juventusowi, jak i Barcelonie zależy na tym, by nie przeprowadzać w letnim oknie zbyt wielu transakcji gotówkowych. Dlatego też, w drugą stronę miałby powędrować Pjanic. Bośniak pozytywnie rozpatruje przenosiny do “Dumy Katalonii”.